Монца може полегшено видихнути – божевільний період в календарі завершений. З початку грудня вона зіграла з Ювентусом, Наполі, Міланом, Фіорентиною, Фрозіноне і Дженоа. Перемоги над аутсайдерами свідчать, що у команди все гаразд. Однак проти грандів вдалося взяти лише одне очко (нічия з чемпіонами). Проти Інтера також не вдалося створити бодай інтриги.

Маліновський двічі міг забити і отримав найвищу оцінку – Дженоа не змогла дотиснути Торіно

Лідер Серії А потужно почав матч, забивши два голи за 15 хвилин. Інтеру допоміг колишній гравець – Гальярдіні привіз пенальті, зігравши рукою. Чалханоглу без проблем відкрив рахунок ударом з 11 метрів. Слідом забив Лаутаро, для якого гол створили Мхітарян і Дімарко. Монца, здавалося, повернулася в гру завдяки Пессіні. Однак його гол не зарахували, на відеоповторі розгледівши офсайд.

Інтер ще до перерви міг оформити розгром. Лаутаро дуже хотів, щоб забив Тюрам, створивши для француза відразу два моменти. У першому випадку Маркус просто пролетів повз м'яч, а в другому – не влучив в площину воріт. Тож третій гол господарі пропустили вже після перерви. Знову Тюрам, але він не став бити, а п'ятою відкотив на Хакана, який оформив дубль. З ним таке сталося вперше за 222 матчі Серії А. Невдовзі Павар намагався ще більше прибити суперника, але Соррентіно здійснив ефектний сейв.

Індзагі почав робити заміни. Інтер трішки втратив пильність, і цього вистачило, щоб пропустити. Дані Мота виграв боротьбу в Дарміана, змусивши того фолити. Все відбулося в штрафному – тому пенальті, завдяки якому Пессіна таки став автором гола. Однак без приниження в цей вечір не обійшлося. Вже у кінці матчу Лаутаро забив зі ще одного пенальті та нарешті Тюрам зробив усе, як слід. Завдяки цій перемозі Інтер закріпився на вершині турнірної таблиці. Монца розташувалася на 12-й сходинці.