Денис Гармаш повертається в чемпіонат України після невдалого вояжу в Європу.

Український півзахисник Денис Гармаш завершив свої виступи в Осієку, повідомляє "ТаТоТаке".

Легенда Динамо отримав сенсаційний варіант в Україні – темна конячка УПЛ хоче повернути хавбека з Європи

33-річний хавбек вже покинув розташування хорватського клубу. Зазначається, що гравець отримає статус вільного агента і вирушить до Іспанії, де й приєднається до свого нового клубу. Очікується, що ним стане Металіст 1925 – Віктор Скрипник раніше висловив бажання підписати досвідченого ветерана.

Нагадаємо, Гармаш – вихованець Динамо. У структурі київського клубу перебував з 2007 по 2023 рр. Відправлявся в оренду у турецький Різеспор (2020). У поточному сезоні провів за Осієк 4 матчі без результативних дій. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

Металіст 1925 пішов на зимову паузу на 12-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 15 очок. Харків'яни виїжджають на зимовий збір 23 січня – він триватиме до 17 лютого. Свій перший офіційний поєдинок навесні "жовто-сині" проведуть 24 лютого проти Динамо в рамках 18-го туру УПЛ.

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