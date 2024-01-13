Дженоа вперше у сезоні не програла чотири матчі поспіль. Інша справа, що за цей період була лише одна перемога. Торіно теж не може похизуватися стабільністю, тому не варто було робити висновки після розгромної перемоги над Наполі в минулому турі. Це була зустріч двох команд, які перебувають недалеко один від одного в нижній частині турнірної таблиці.

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Це одна спільна риса сьогоднішніх суперників – вони не дуже результативні (кращі відразу 13 команд Серії А). Водночас "бики" майстерно грають у захисті, перебуваючи в топ-4 за кількістю пропущених голів. Ці показники не безпідставні. Ось і у звітному матчі знайти шлях до воріт було дуже важко.

У першому таймі трішки небезпечнішим була Дженоа. Найближче до забитого м'яча був Руслан Маліновський. Мілінковіч-Савіч здійснив красивий сейв після удару українця здалеку. У туринців момент мав Буонджорно. Захисник прийшов на розіграш стандарту і бив головою – поруч зі стійкою. Ближче до перерви Мессіас спробував зміститися в центр і пробити з-за меж штрафного, м'яч погано ліг на ногу. Ось такою була гра – генуезці робили ставку на дальні удари, а туринці просто метушилися поруч з чужим штрафним.

У другому таймі стало цікавіше, але моментів не побільшало. Торіно так і не влучив у площину чужих воріт жодного разу. Пригадуємо лише чергове підключення Буонджорно на стандарт, але цього разу захисник заліз у офсайд. В Дженоа подібним чином грав Васкес. Ще раз дав про себе знати Маліновський. Хавбек відстояв право пробити зі штрафного і зробив це дуже добре. Удар низом, з відскоком від газону, але Мілінковіч-Савіч виловив м'яч у ближньому куті.

У таких умовах дуже солідний матч провів Руслан Маліновський. Уся гра господарів в центрі поля йшла через нього. Разом із Баделем він не дав розгулятися Річчі та Влашічу, а без належної підтримки пара форвардів Торіно було абсолютно марною. Українець став одним із лідерів за кількома важливими статистичними показниками. Маліновський віддав 50 передач із точністю 77%, серед них була одна ключова. Руслан найбільше бив по воротах серед усіх гравців на полі. Всі три його спроби з-за меж штрафного, двічі голкіперу довелося попрацювати, щоб врятувати від гола. Також важлива участь нашого земляка в оборонній роботі – в його активі найбільше спроб відібрати м'яч (6, чотири успішних), одне перехоплення, половина виграних єдиноборств. Тож не дивно, що Маліновський став гравцем Дженоа з найвищою оцінкою від статистичних порталів – 7,3 від SofaScored, і 6.8 від WhoScored.

Попри усі старання генуезців, рахунок так і не змінився. Фінальний свисток зафіксував "суху" нічию. Дженоа тепер має 22 очки й продовжила безпрограшну серію до п'яти матчів. Команда Маліновського посідає 12-те місце в турнірній таблиці Серії А. Торіно на десятій сходинці, маючи на шість очок більше.