"Вийшов з відпустки разом з усіма. Учора в нас було перше цього року тренування, але я тільки приступив до бігової роботи, тому займався окремо від команди, у манежі.

Ярмоленко та двоє гравців молодіжки – друга частина гравців Динамо прибула на медогляд

Протягом першої половини збору в Туреччині я також продовжу тренуватися індивідуально, і тільки потім маю вже повернутися у загальну групу", – цитує Ярмоленка Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Андрій повернувся в Динамо у статусі вільного агента влітку 2023 року. Встиг зіграти у 9-ти матчах, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Останній поєдинок провів 1 жовтня, а вже 10 жовтня був прооперований у Барселоні (хірургічне втручання знадобилося внаслідок кількох травм однієї і тієї ж зв'язки).

Динамо 19 січня вирушить до Туреччини, де в рамках підготовки до другої частини сезону проведе 8 товариських матчів. Закордонний збір триватиме трохи менше місяця і завершиться 17 лютого. Після цього кияни повернуться додому і розпочнуть безпосередню підготовку до першого офіційного матчу року – проти Металіста 1925 в рамках 18-го туру УПЛ (базовий день туру – 24 лютого).

"Гі Ру знали всі жандарми, він стежив за підопічними на дискотеках": як українець з Динамо потрапив у легендарний Осер