Аріс офіційно підтвердив перехід українця з Шерифа на правах вільного агента. Контракт розрахований на 2,5 роки.

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Щоправда, другу половину нинішнього сезону Ковалю доведеться провести у оренді за Каламату – команду другого дивізіону Греції. Цей трансфер кілька днів активно обговорювали у ЗМІ. Каламата заздалегідь оголосила про перехід Коваля, хоча домовленості з Арісом ще не було. Зрештою, все склалося саме так.

Нагадаємо, 31-річний Коваль виступав за Шериф з серпня 2022-го, ставши чемпіоном Молдови та володарем Кубка країни (провів 41 поєдинок у всіх турнірах, в яких пропустив 48 голів та у 16 матчах відстояв "на нуль").

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