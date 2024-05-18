"Спочатку все було добре, але в другому таймі Захарченко отримав несправедливе вилучення через фол Кремчаніна. Після цього почалися кричалки з боку Шахтаря. Найбільше кричали не вболівальники, а діти з академії U-13, U-14, U-15, яких привіз Шахтар.

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Цьому немає місця у футболі. Вони почали ображати мою сім'ю, мене, деяких гравців Динамо та сам клуб. Спочатку це було адресовано конкретно мені, потім моєму батькові, а потім всій моїй родині. Я це чув протягом останніх 30-35 хвилин після того, як ми забили другий гол. Потім ці самі діти з Шахтаря писали мені в Instagram образливі повідомлення.

Після фінального свистка, після всіх образ, які я чув протягом матчу, я підбіг до фанів та показав ось так (долоні до вух, – прим.). Це означає, що я вас готовий зараз слухати. Що вам є сказати? І що я їх вже не чую. В інтернеті писали, що я підбіг до лави Шахтаря, але я підбіг до трибуни, тому що до лави Шахтаря я не маю жодної претензії.

Після цього вирвалася велика орда вболівальників, вибігла на поле. Один з них намагався мене вдарити. Мені пощастило – я зміг ухилитися. Здається, це був вболівальник Шахтаря. Потім підбігли наші хлопці, відвели мене та заспокоїли. Я себе гарно тримав в тому моменті, тому що не дав йому якусь відповідь, не вдарив його. Тому що я тримаю емоції. Якби той фанат Шахтаря так ображав мою сім’ю десь на вулиці, то моя відповідь була б зовсім іншою.

За версією Шахтаря, я виконав жест Сімеоне, коли людина тримає себе нижче пояса, але такого не було. Я такого не пам'ятаю. Я запитував у хлопців, бо в стані афекту міг щось показати, але вони сказали, що нічого такого не було. Єдине, що я крикнув: "Я вас слухаю", приклавши пальці до вух", – розповів Суркіс в інтерв'ю "ТаТоТаке".

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