Півзахисник Омонії Роман Безус продовжує один з найуспішніших сезонів у своїй кар'єрі.

Чемпіонат Кіпру, 19 тур

Омонія – Докса – 5:1

Голи: Лоїзу, 7, Безус, 15, Кусулос, 18, Какуліс, 40 (пен.), Сіміч, 69 – Меттьюс, 45+2 (аг)

Омонія приймала найгіршу команду чемпіонату і вже до 18-ї хвилини засвітила на табло розгромний рахунок 3:0. Безус був найпомітнішим на полі. Спочатку українець асистував Лоїзу, а потім сам відзначився чудовим дальнім ударом.

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Побиття зупинилося на рахунку 5:1. Безус перед заміною на 79-й хвилині організував ще й п'ятий гол – "перекусив" суперника і тонко віддав на хід Сімічу. Тепер 33-річний українець може похизуватися 9 голами і 7 асистами в 22 матчах сезону.

Перемога дозволила Омонії щонайменше тимчасово вискочити на другу сходинку. Відставання від АПОЕЛа складає 4 очки.

Перший асист Безуса:

Гол:

Другий асист:

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