Безус відзначився голом і 2 асистами у розгромній перемозі Омонії – відео дального удару українця
Півзахисник Омонії Роман Безус продовжує один з найуспішніших сезонів у своїй кар'єрі.
Чемпіонат Кіпру, 19 тур
Омонія – Докса – 5:1
Голи: Лоїзу, 7, Безус, 15, Кусулос, 18, Какуліс, 40 (пен.), Сіміч, 69 – Меттьюс, 45+2 (аг)
Омонія приймала найгіршу команду чемпіонату і вже до 18-ї хвилини засвітила на табло розгромний рахунок 3:0. Безус був найпомітнішим на полі. Спочатку українець асистував Лоїзу, а потім сам відзначився чудовим дальнім ударом.
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Побиття зупинилося на рахунку 5:1. Безус перед заміною на 79-й хвилині організував ще й п'ятий гол – "перекусив" суперника і тонко віддав на хід Сімічу. Тепер 33-річний українець може похизуватися 9 голами і 7 асистами в 22 матчах сезону.
Перемога дозволила Омонії щонайменше тимчасово вискочити на другу сходинку. Відставання від АПОЕЛа складає 4 очки.
Перший асист Безуса:
Гол:
Другий асист:
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