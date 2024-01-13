Янг Бойз проявляє інтерес до 21-річного нападника "гірників", інформує Legioners.ua.

Форвард Шахтаря має варіант у Європі – "гірники" не хочуть підсилювати головного конкурента в УПЛ

Швейцарський гранд вилетів з групового етапу ЛЧ, але мчить до нового "золота" і готується продовжити боротьбу в Лізі Європи. За В'юнником також стежать Серветт та Цюріх, де форвард вже виступав. Гравця молодіжної збірної України не проти бачити у себе і кілька представників УПЛ.

Нагадаємо, Богдан – вихованець Шахтаря, за який і розпочав професіональну кар'єру у 2018 році. Виступав в оренді за Маріуполь (2021), Цюріх (2022/23) та Грацер (2023). У складі молодіжної збірної України став бронзовим призером Євро-2023 і вперше в історії виборов для нашої країни право виступати на футбольному турнірі Олімпіади.

У поточному сезоні провів за Шахтар лише 6 матчів, забив один гол і віддав 2 асисти. Контракт з "гірниками" чинний до літа 2025 року, Transfermarkt оцінює В'юнника у 700 тисяч євро.

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