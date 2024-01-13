Підопічні Руслана Ротаня перед історичним стартом на ОІ перевірятимуть свої скіли у поєдинку зі збірною Японії.

У межах підготовки до Олімпійських ігор 2024 року, як відбудуться у Парижі, олімпійська збірна України проведе товариський матч проти команди Японії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Зустріч відбудеться 25 березня 2024 року у Фукуоці на стадіоні Мікуні Кітакюсю. Час початку поєдинку стане відомий пізніше.

Нагадаємо, футбольний турнір Олімпійських ігор відбудеться з 24 липня по 9 серпня. У змаганнях можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Крім того, кожна команда може внести до заявки трьох старших футболістів. На турнір вийдуть 16 збірних, які будуть поділені на 4 групи по 4 команди, а плей-офф складається з 1/4 фіналу, півфіналу та фіналу, який відбудеться 9 серпня на паризькому Парк де Пренс.

До слова, чинним переможцем Олімпіади є Бразилія, яка в Токіо-2020 у фіналі здолала Іспанію.

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