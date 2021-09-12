Головні новини футболу 11 вересня: Роналду феєрично дебютував в МЮ, Яремчук вкотре забив за Бенфіку
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 вересня.
Україна
Металіст 1925 не зумів знайти аргументів у матчі проти Динамо та дозволив киянам втримати першу сходинку УПЛ. Вашій увазі відеоогляд зустрічі.
У свою чергу Шахтар не відпускає киян, "гірники" розібрались з СК Дніпро-1. Траоре відзначився майстерним голом.
У ще одному поєдинку ігрового дня УПЛ Рух у Львові дав бій луганській Зорі.
Європа
Вболівальники, затамувавши подих, очікували на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл через повернення Кріштіану Роналду. Португалець двома голами дебютував за "червоних дияволів".
Манчестер Сіті у важкому матчі здолав Лестер, Зінченко залишився на лаві запасних. Ювентус зганьбився у двобої з Наполі, а Баварія розгромила РБ Лейпциг.
Українці за кордоном
Роман Яремчук продовжує феєрити за Бенфіку. Українець вийшов на заміну у другому таймі та менш ніж за 5 хвилин відзначився голом, дозволивши своїй команді здобути розгромну перемогу.
Руслан Маліновський мав стати рятівником Аталанти у матчі проти Фіорентини, але не судилось. Українець показав достойну гру.