Україна

Металіст 1925 не зумів знайти аргументів у матчі проти Динамо та дозволив киянам втримати першу сходинку УПЛ. Вашій увазі відеоогляд зустрічі.

У свою чергу Шахтар не відпускає киян, "гірники" розібрались з СК Дніпро-1. Траоре відзначився майстерним голом.

У ще одному поєдинку ігрового дня УПЛ Рух у Львові дав бій луганській Зорі.

Європа

Вболівальники, затамувавши подих, очікували на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл через повернення Кріштіану Роналду. Португалець двома голами дебютував за "червоних дияволів".

Манчестер Сіті у важкому матчі здолав Лестер, Зінченко залишився на лаві запасних. Ювентус зганьбився у двобої з Наполі, а Баварія розгромила РБ Лейпциг.

Українці за кордоном

Роман Яремчук продовжує феєрити за Бенфіку. Українець вийшов на заміну у другому таймі та менш ніж за 5 хвилин відзначився голом, дозволивши своїй команді здобути розгромну перемогу.

Руслан Маліновський мав стати рятівником Аталанти у матчі проти Фіорентини, але не судилось. Українець показав достойну гру.