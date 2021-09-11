Чинний чемпіон Англії в останніх двох поєдинках першості "наколотив" 10 м'ячів, тому був явним фаворитом зустрічі, попри статус гостя. Лестер, який вже цього сезону давав бій команді Гвардіоли (Суперкубок Англії 1:0), не мав наміру виходити на поле з приреченими думками.

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Вже зі стартових хвилин команди дали зрозуміти, що саме тут відбувається центральний матч туру, поки увага більшості вболівальників була спрямована на Олд Траффорд через дебют Крітштіану Роналду. Сіті притиснув господарів до воріт, навмання розстрілюючи Шмейхеля, але безуспішно. У відповідь "лиси" вибігли у контратаку, де Барнс міг розбити план Гвардіоли на швидкий гол, але натомість півзахисник розбив Едерсону обличчя, замикаючи простріл. На щастя, кров вдалось зупинити, і голкіпер "містян" продовжив матч. Ближче до середини тайму гра заспокоїлась, але гості помітно домінували на полі.

Другий тайм несподівано розпочався з гола Лестера. Господарі вивели Варді на побачення з воротарем, форвард майстерно впорався із завданням, але арбітр зіпсував настрій Джеймі, зафіксувавши офсайд. Підопічні Гвардіоли знову забрали гру під свій контроль. Напруга не спадала біля воріт Шмейхеля, проте влучність підводила гостей. На 62-й хвилині гравці Сіті все ж досягли свого, Бернарду Сілва, якого влытку намагались виміняти на Харрі Кейна, вдало зіграв на добиванні та відкрив рахунок. Важко було знайти на полі футболіста, який більше заслуговував на гол, адже саме португальський півзахисник, за відсутності де Брюйне, був головним "мотором" атак Манчсетер Сіті та виглядав найяскравіше. Після забитого м'яча гості вже зменшили інтенсивність попереду, щоб не допустити провалів у захисті. У підсумку, все завершилось за планом Гвардіоли – Сіті втримав мінімальну перемогу.

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