Харків'яни – відверто домашня команда. На виїзді вони програли всі матчі та не забили жодного гола, а в рідних стінах здобули обидві свої перемоги. Загалом же Металіст 1925 на старті сезону не вразив. Лише одна вистраждана перемога над "дублем" Динамо (Чорноморцем) за 5 турів. Матч, як і онлайн-трансляція Металіст 1925 – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команду Луческу, яка з 3-очковим відривом утримувала лідерство, чекав свій виклик – відсутність Буяльського і Шапаренка, перша гра після виснажливих поєдинків збірних.

Металіст 1925 – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Миколенко у силовій боротьбі відтер суперника і відкотив під удар Сидорчуку. Дальня спроба капітана Динамо на 2 хвилині тільки розім'яла воротаря господарів. Мінімальний пресинг киян, і Металіст губиться. Андрієвський виводить Лєднєва на вбивчу позицію, але Богдана відверто підводить прийом м'яча – суперник встигає вибити так, що навіть нема кутового. Двоє гравців, покликаних замінитин нині дует лідерів команди Луческу, могли організувати швидкий гол. Марлісон чіпляється за довгий пас воротаря і розвиває атаку. Перший удар харків'ян, утім, нарвався на блок.

Андрієвський підтримав прохід Циганкова на правому фланзі і націлено прострілив. Шкурін програв дуель голкіперу. Лєднєв ефектно розібрався з двома суперниками і заробив гострий кутовий. Шкурін пролітає, Забарний пробиває – снаряд приземляється зовсім поруч з дальньою стійкою. Падають Марлісон і Шкурін у чужих штрафних майданчиках, без шансів на пенальті. За половину першого тайму нам показують статистику 7:0 за ударами, 2:0 за влучаннями на користь Динамо. Однак загалом кияни навіть на 1 гол не дуже награли.

Миколенко вибивав м'яч після програної дуелі Криськіву (герою двох перемог молодіжної збірної України на старті відбору Євро-2023). Марлісон не прибрав ногу і грубо наступив на Віталія. Обоє корчилися від болю, жовта для бразильця. Динамо було дуже важко з насиченим людьми автобусом, зате майже спрацював стандарт. На 35 хвилині Кендзьора на подачі кутового добив після свого ж удару в поперечину. Сирота забрався ніби й у пасивне положення поза грою, але Олександр міг заважати голкіперу зреагувати на другий удар. Гол скасовано через офсайд після консультації з VAR.

На 40 хвилині Марлісону не вдався удар ножицями, круглого за пасивної оборони Кендзьори підібрав Ременюк – поперечина! Стабільно проходять подачі Савіна з флангу Миколенка у штрафний киян. Бойко легко впорався з ударом Марлісона, який спокійно випередив Сироту. Дзвіночки лунають все гучніше. Удар Сидорчука метрів з 30 – символ безсилля Динамо у першому таймі. Далеко, невлучно, надто відчайдушно. Забарному виписали дивну жовту за банальний фол у центрі поля, яких мільйон. Козиряцький нині на перших ролях.

Ткачук переграв динамівських центрбеків на другому поверсі, Бойко помилився на виході, Марлісона ніхто не тримає (Кендзьора і Забарний позаду), але Денис виправляється. Луческу відверто обурений епізодом. Захист киян програє надто багато боротьби у повітрі, ледь не кожна подача Металіста завершується гостротою. Сидорчук нарешті зіграв тонко, не пробивши здалеку, а віддавши класний пас на Циганкова. Віктора накривали надто багато ніг, але Сергій добивав другим темпом з кількох метрів – вище!

У перерві вийшов Гармаш. Лєднєв свій шанс не дуже використав. А на 47-й Динамо забило. Шкурін класно грудьми скинув подачу Де Пени, це гол №5 від Циганкова. Забарний і Циганков наварили під спробою пресингу, момент завершився падінням гравця господарів, який намагався намалювати фол на межі штрафного. Де Пена подав, Гармаш випередив голкіпера. VAR не спромігся сам впоратися з офсайдними лініями і закликав до моніторів Козиряцького. Таки зараховують – 2:0 на 52 хвилині. Вибуховий старт другого тайму після появи Гармаша!

І знову Шкурін! Класне скидання від Іллі під удар Циганкову з льоту – не менш ефектний сейв голкіпера. Гармаш і Шкурін просто розривають красивою і дуже ефективною грою в пас. Денис міг забивати, якби не підкат Ченбая на межі фолу. Пенальті не буде, і це, схоже, справедливо. Вербіч і Шепелєв замість Де Пени та Андрієвського на 68-й. Але феєрить знову Шкурін. Розкішний пас у темп на Циганкова, який почав цю комбінацію. І тільки дещо поспішне завершення Віктора підвело – з 10 метрів треба таке забивати!

Караваєв і Супряга отримали по 12 хвилин основного часу, замінивши Циганкова та Шкуріна. У Металіста хіба що чергова подача (з кутового) загрожувала воротам Бойка. Гармаш виконує роль Шкуріна для Супряги. але Владислав пробиває не дуже вдало. Динамо впевнено зміцнює лідерство, хоча давно вже мало доводити справу до розгрому. За ударами 18:3, за влучаннями у площину воріт 6:0. Контроль м'яча – 64 на 36. Центрбеки господарів розіграли комбінацію з навісом і першим влучним ударом своєї команди за понад 90 хвилин.

Бойко впорався без проблем. Караваєв накрутив захисника і пробив з лівою у ближній – воротар не затремтів. Аж 8 хвилин компенсував суддя. Спокійно дограє Динамо. Уже за 3 дні старт на груповому етапі Ліги чемпіонів проти Бенфіки. Ох, і поцикали у дотик Сидорчук, Вербіч і Гармаш на останніх секундах. Комбінація у стилі старого венгерівського Арсенала завершилася ударом вище, а міг бути шедевр! Динамо набирає 19 очок і відривається від другої в таблиці Олександрії на 5 балів. Шахтар відстає на 6 пунктів, але має матч у запасі.