Головною родзинкою поєдинку між РБ Лейпциг і Баварією було протистояння наставника мюнхенців Юліана Нагельсмана проти своєї колишньої команди. Ну і бажання "биків" покращити турнірне становище після двох поразок на старті чемпіонату також мало місце.

Президент Баварії не виключає відродження Суперліги – мюнхенців не було серед 12 клубів-засновників

Господарі одразу ж кинулись атакувати суперника, однак першого удару по воротах Мануеля Нойєра змогли завдати лише на 5-й хвилині – Анхеліньо пробив точнісінько в руки кіперу. Баварія намагалась небезпечно огризатись і Лєвандовскі в одному з епізодів не вистачило лише трохи, аби відкрити рахунок.

На 10-й хвилині Кевін Кампль підіграв собі рукою у власному штрафному майданчику і арбітру довелось скористатись допомогою VAR. Як наслідок – пенальті, який чітко реалізував Лєвандовскі, розвівши м'яч і Гулачі по різних кутах. Несподіваний початок для Лейпцига!

"Бики" доволі швидко відійшли від шоку і знову почали будувати свої атаки поблизу воріт суперника. Натомість баварці майстерно руйнували всі потуги підопічних Джессі Марша і втікали у контратаки. В середині тайму після розіграшу штрафного Лерой Сане розрядив свою гармати з-за меж штафного майданчика – м'яч просвистів впритирку зі стійкою. Варто згадати і про безстрашну гру голкіперів обох команд, які не цурались виходити далеко з воріт і руйнувати задуми суперника

Розкішний шанс збільшити рахунок втратив Гнабрі, коли Баварія втекла у стрімку контратаку 4 в 3. Серж вже замахнувся, аби завдати удару у порожні ворота, як перед ним опинився Мохамед Сімакан, який буквально постелився під м'яч. У відповідь Анхеліньо з гострого кута пробив повз стійку. Під кінець тайму команди почали багато фолити і лише авторитет Деніза Айтекіна дозволив обійтись без карток.

Затяжна атака господарів на останній хвилині першого тайму ледь не завершилась голом – Дані Ольмо після розкішної комбінації пробив у лічених сантиметрах над поперечиною.

Відпочинок пішов на користь гостям, які вже на початку другої сорокап'ятихвилинки подвоїли свою перевагу. Джамал Мусіала, який з'явився на полі перед самою перервою, отримав передачу з лівого флангу від Альфонсо Девіса і переклавши сферу під робочу ногу засмутив уболівальників РБ Лейпциг. Господарі за 5 хвилин відігрались, але гол Андре Сілви не зарахували через офсайд.

Баварія продовжила нагнітати і ось вже Мусіала оформив асист, зряче простріливши з правого флангу на ногу Сане. Черговий пропущений гол не зупинив "биків" і потужний постріл Конрада Лаймера з далекої відстані під поперечину повернув РБ Лейпциг у гру. Гол завів господарів і вони напосіли на ворота Нойєра. На 63-й хвилині Сілві забракло сантиметрів аби замкнути передачу від партнера у вже порожні ворота.

Наприкінці матчу обидві команди підсіли і нечастим атакам бракувало акцентованого завершального удару. Штрафний від Нкунку був небезпечним, але неточним, а постріл Поульсена пройшов поруч зі стійкою. Не пощастило і Забітцеру, який після пасу Девіса міг забити своїй колишній команді, однак Гулачі став стіною на шляху м'яча. Вже у доданий час Шупо-Мотінг поставив фінальну крапку у матчі, пробивши з меж штрафного у протихід голкіперу.

Перемога принесла Баварії 10 очок і другу сходинку турнірної таблиці, РБ Лейпциг з 3 пунктами залишився десятим.

Борусія Д завдяки дублю Холанда здолала Байєр у надрезультативному трилері, Вольфсбург закріпив лідерство