Аталанта важко почала новий сезон Серії А, вирвавши перемогу над Торіно у компенсований час і розписавши домашню нульову нічию з Болоньєю. Фіорентину підопічні Джан П'єро Гасперіні приймали у рідних стінах – і цього разу вболівальники очікували лишень впевненої перемоги. Руслан Маліновський, отримавши гучну критику в перших турах і потрапивши на "банку" у збірній, залишився в запасі – замість нього під Сапатою вийшли Пессіна та Міранчук.

Команди розпочали поєдинок у високому темпі з грою на зустрічних курсах. Небезпечних моментів у перші 10 хвилин не виникало, однак на 11-й Аталанта забила внаслідок подачі Дзаппакости зі стандарту та скидки від Пашаліча під удар Сапаті. Дуван не зміг нормально пробити, але м'яч відскочив на Джімшіті – Берат же метрів з п'яти вистрілив точно. Втім, після довгого перегляду відеоповтору арбітр скасував гол. Офсайд.

Фіорентина в середині першого тайму відповіла двома небезпечними епізодами. Так, на 17-й хвилині Дункан отримав передачу на лівий край штрафного й завдав удару повз ближню стійку, а на 19-й Влаховіч впав біля воріт Спортьєлло у боротьбі з Паломіно та Пашалічем. Арбітр не дав пенальті, а ще за шість хвилин "фіалки" змушені були провести вимушену заміну (Одріосола вийшов замість травмованого Венуті) – втім, навіть після цього гості не зупинялись, вилітаючи у контратаки з перспективними заходами у карний майданчик.

На 28-й хвилині флорентійці були винагороджені за активність. Влаховіч виконав подачу, яку Спортьєлло вибив кінчиками пальців (Кальєхон готовий був замикати), а дальній удар Бонавентури заблокували – здавалося б, атака провалена, але рефері зупинив гру. Він переглянув повтор і знайшов гру рукою в штрафному Аталанти, вказавши на пенальті. Влаховіч підійшов до "позначки" й впевнено переграв голкіпера. 0:1!

Попереду було ще дуже багато часу, але футболісти Аталанти почали нервувати. Вони легко доходили до карного майданчика гостей, завантажували туди м'ячі, проривались на дриблінгу й заробляли стандарти, однак за 15 хвилин підопічні Джан П'єро Гасперіні практично нічого не створили – можна згадати тільки неточний удар Паломіно з межі штрафного після скидки від Міранчука. Все. Команда занадто сильно поспішала у завершальній фазі, а Фіорентина ще й у контратаки регулярно тікала. Зрештою, на перерву команди відправились за мінімальної переваги "фіалок".

У Аталанти для виправлення ситуації був ще цілий тайм, однак вже за три хвилини після відновлення гри бергамаски зазнали катастрофи – Джімшіті у невимушеній ситуації збив Бонавентуру біля власних воріт. Пенальт! Душан з 11-ти метрів спокійно переграв Спортьєлло. 0:2. Шок.

Джан П'єро Гасперіні оперативно провів заміни – на 50-й хвилині замість Меле та Міранчука на поле вийшли Госенс і Маліновський. Це рішення одразу вплинуло на хід матчу. Вже за чотири хвилин Руслан міг оформити асист, віддавши шикарний проникний пас на Сапату, однак Дуван після цієї "цукерочки" не зміг переграти голкіпера. На 56-й же українець заробив перспективний стандарт у метрах 20-ти від воріт, всадивши на жовту картку Ігора (але сам стандарт господарі провалили).

Фіорентина старалася контратакувати, однак тиск Аталанти був занадто сильним. На 63-й хвилині він вилився у простріл Дзаппакости в центр штрафного під замикання Госенсу – Робін випередив Кальєхона й встиг зіграти у м'яч, після чого був збитий суперником. Суддя переглянув повтор і призначив третій пенальті у поєдинку! Тепер вже на користь господарів. Сапата з "позначки" зрівняв рахунок. 1:1!

Тим не менш, бергамаскам необхідно було йти вперед, забиваючи другий гол. Це розкривало зони за спиною, чим користувалася Фіорентина – так, на 70-й хвилині гості вискочили у контратаку з передачею Амбрабата під простріл Бірагі на Влаховіча. Бути б голу, якби Душан дотягнувся до м'яча. У відповідь Аталанта провела одразу три класні моменти: на 72-й хвилині Сапата отримав передачу від Маліновського й з лівого кута штрафного хитро пробив під ближню стійку (Тераччано парирував), після цього Джімшіті стріляв в руки голкіперу, а на 75-й Госенс завдав удару з лівого краю воротарського – м'яч влучив у зовнішній бік сітки.

В останні 10 хвилин Гасперіні кидав у бій усі резерви. На поле вийшли Ілічіч, Коопмейнерс та Пікколі. На 82-й хвилині тиск "Богині" призвів до стандарту, подачу з якого виконав Маліновський – Паломіно замкнув його ударом головою, однак голкіпер врятував Фіорентину! Втім, на 87-й контратака "фіалок" ледь не завершилась третім пенальті у зустрічі. В компенсований час перемогу міг вирвати Ілічіч, який увійшов на правий край карного майданчика та вистрілив у ближній, але удар накрили.

Змарнувавши ще кілька хороших закидань до воріт (Маліновський роздав їх багато), Аталанта так і не змогла відігратись. Фінальний свисток зафіксував перемогу Фіорентини.