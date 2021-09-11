Зоря круто розпочала поєдинок, домінуючи протягом перших 25-ти хвилин. М'яч майже не тримався у ногах львів'ян, а луганці конвертували свою перевагу у ряд небезпечних моментів – так, вже на 7-й і 9-й хвилинах вони могли забити внаслідок вривань на край карного майданчика. Кабаєв стріляв у дальній кут, Кочергін цілив у ближній, але обом забракло точності. Ще за сім хвилин Сайядманеш замкнув простріл Кочергіна п'яткою, не влучивши під праву стійку (і потрапивши в офсайд). Після цього у гостей пройшло ще кілька хороших атак з комбінаціями у штрафному.

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Гол у ворота Руха назрівав, але на 25-й хвилині темп луганців дещо збився через травму Назарини. Його змушений був замінити Цвєк. Всього через дві хвилини після його появи на полі львів'яни ледь не відкрили рахунок: Федорчук увірвався на правий край карного майданчика та закрутив м'яч у дальній кут – Мацапура парирував! Загалом, після відходу Назарини господарям стало трішки легше дихати. Підопічні Леоніда Кучука дедалі частіше стали перевіряти оборону суперника закиданнями на хід Борячуку. В одній з таких спроб Вернидуба вдалося всадити на жовту картку.

Ініціатива, однак, залишалася за Зорею. На 34-й хвилині перевага луганців вилилась у класний обіграш у стіночку на лівому куті штрафного з подальшим ударом у дальній кут – Паньків врятував Рух! Тим більш неочікуваним став гол Руха на 37-й хвилині: Притула виконав передачу з центру поля на хід Борячуку, яку перехоплював Вернидуб, однак Віталій несподівано пропустив м'яч далі – нападник же, підхопивши його, пройшов підкат Імерекова і метрів з 20-ти пробив під праву стійку. 1:0!

Всього через чотири хвилини Зоря могла зрівняти рахунок з кутового. Гладкий замкнув подачу ударом головою в дальню дев'ятку, однак сфера пролетіла поруч з каркасом воріт. У підсумку, на перерву команди відправились за мінімальної переваги Руха.

Другий тайм підопічні Віктора Скрипника розпочали дуже активно. Вже за хвилину після відновлення гри Сайядманеш увірвався на лівий край штрафного й пробив у ближній, однак Паньків врятував львів'ян. Ще за три хвилини Гладкий отримав проникну передачу від Кочергіна й опинився на лівому куті воротарського прямо перед Паньківим, але просунути м'яч повз нього Олександр не зміг (та ще й сфолив у атаці нападник).

Після цього гості провели ще кілька хороших атак, а на 60-й хвилині Зоря таки забила гол внаслідок діагоналі на Сайядманеша та його скидки вздовж лінії воротарського майданчика. Паньків не зміг її вибити, а Гладкий замкнув головою – втім, взяття воріт не зарахували через фол. Олександр перед ударом відштовхнув останнього захисника.

В наступні 10 хвилин темп зустрічі впав. Зоря взагалі нічого не створювала, а Рух навіть огризнувся непоганим контрвипадом з ударом Климчука у правий кут з лінії штрафного. М'яч пройшов повз ворота. Стривожений таким розвитком подій, Віктор Скрипник пішов на радикальний крок, знявши з гри Гладкого та центрбека Імерекова – замість них на 72-й хвилині вийшли форварди Шахаб і Фрімпонг. Ще через дві хвилини Зоря святкувала гол.

Заслуги свіжих футболістів у ньому не було. Вернидуб вибив м'яч головою з центру поля далеко вперед, а Сайядманеш, набравши швидкість, несподівано промайнув повз двох центрбеків Руха, вирвавшись віч-на-віч з Паньківим і перегравши його – 1:1! Ще за п'ять хвилин інший іранець – Шахаб – спробував забити зі стандарту, однак його постріл пройшов повз ліву стійку. Куди небезпечніше на 83-й хвилині зіграв Кочергін, який увійшов на лівий край штрафного й завдав удару під поперечину. Паньків парирував.

В ендшпілі зустрічі обидві команди могли вирвати перемогу. Зоря, яка тримала м'яч 63% ігрового часу, змарнувала свій шанс на 86-й хвилині, коли Шахаб з передачі Сайядманеша вийшов сам на сам з Паньківим – Захеді обійшов Паньків й пробив у порожні ворота, але м'яч влучив у зовнішній бік сітки! Рух же на 90-й заробив перспективний стандарт в метрах 22-х від воріт, але Федорчук пробив з нього над ближньою дев'яткою.

На останній хвилині Сайявдманеш міг забити вирішальний гол, відгукнувшись на діагональ з глибини й пробивши головою в дальній кут з лівого краю штрафного, однак Паньків спіймав м'яч. У підсумк, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

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