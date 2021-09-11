Чемпіонат Італії 2021/22, 3-й тур

Емполі – Венеція – 1:2

Голи: Байрамі, 89 (пен) – Анрі, 13, Окереке, 68

Наполі – Ювентус – початок о 19:00

Програму дня в Італії відкривав поєдинок новачків Серії А – Емполі на своєму полі приймав Венецію. Господарі у попередньому турі примудрилися переграти Ювентус у Турині, а от гості перемог у новому сезоні ще не знали. Тим більше несподіваним виявився їхній ранній гол: вже на 13-й хвилині Бузіо перехопив м'яч на чужій третині поля й віддав передачу по флангу на Араму, а той прострілив на дальню стійку – Тома Анрі спокійно замкнув. 1:0!

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В першому таймі команди розмінялися низкою непоганих атак. Трохи гострішими були венеціанці, однак загалом матч був рівним. У другому таймі зміст гри довгий час не змінювався, хоча обидва тренери провели велику кількість замін. Одна з них таки виявилась ключовою: у складі Венеції на 67-й хвилині вийшов Окереке, а вже на 68-й Девід отримав скидку від Анрі й зробив ривок метрів на 70, перебуваючи під тиском кількох захисників – в завершенні проходу нападник пробив з меж штрафного в дальній кут. 0:2!

Емполі після цього притиснув суперника, відігравши один гол на 89-й хвилині. Втім, врятувати нічию, попри 7 компенсованих хвилин, господарі не змогли. Фінальний свисток зафіксував першу перемогу Венеції після повернення в Серію А!

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