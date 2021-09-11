Шахтар впевнено переміг СК Дніпро-1 в рамках 7 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – СК Дніпро-1 на "Футбол 24".

Шахтар пішов у атаку з перших хвилин, і це досить швидко принесло плоди. Фернандо отримав м'яч поблизу штрафного, трохи змістився у центр і класно пробив у дальній кут – воротар майже не мав шансів.

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"Гірники" ще мали кілька небезпечних ударів, але забити змогли наприкінці зустрічі – Траоре відтіснив корпусом захисника та покотив м'яч у ближній кут.

Таким чином, Шахтар набрав 16 очок та піднявся на друге місце, СК Дніпро-1 з 13 пунктами лишився на четвертій сходинці.