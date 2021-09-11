Манчестер Юнайтед впевнено здолав Ньюкасл у матчі 4 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Роналду відзначився голом вже у дебютному матчі після свого повернення на Олд Траффорд. Португалець відкрив рахунок перед свистком на перерву, вдало зігравши на добиванні.

Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл – Роналду оформив дубль у дебютному матчі за "дияволів"

Ньюкасл відігрався зусиллями Манкільйо, проте це лише розізлило Манчестер Юнайтед. Феноменальний Роналду оформив дубль, а Бруну вкрав частинку лаврів співвітчизника розкішним голом з-за меж карного майданчика. Добив гостей Джессі Лінгард, який з'явився на заміну.