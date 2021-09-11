Казковий камбек Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1
19:33 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед впевнено здолав Ньюкасл у матчі 4 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
45+2’ Кріштіану Роналду
80’ Бруну Фернандеш
90+2’ Джессі Лінгард
Хаві Манкільйо 56’
45+2’ Кріштіану Роналду
56’ Хаві Манкільйо
80’ Бруну Фернандеш
90+2’ Джессі Лінгард
Роналду відзначився голом вже у дебютному матчі після свого повернення на Олд Траффорд. Португалець відкрив рахунок перед свистком на перерву, вдало зігравши на добиванні.
Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл – Роналду оформив дубль у дебютному матчі за "дияволів"
Ньюкасл відігрався зусиллями Манкільйо, проте це лише розізлило Манчестер Юнайтед. Феноменальний Роналду оформив дубль, а Бруну вкрав частинку лаврів співвітчизника розкішним голом з-за меж карного майданчика. Добив гостей Джессі Лінгард, який з'явився на заміну.
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