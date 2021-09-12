Украина

Металлист 1925 не сумел найти аргументов в матче против Динамо и позволил киевлянам удержать первую строчку УПЛ. Вашему вниманию видеообзор встречи.

В свою очередь Шахтер не отпускает киевлян, "горняки" разобрались с СК Днепр-1. Траоре отметился красивым голом.

В еще одном поединке игрового дня УПЛ Рух во Львове дал бой луганской Зари.

Европа

Болельщики, затаив дыхание, ожидали матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл из-за возвращения Криштиану Роналду. Португалец двумя голами дебютировал за "красных дьяволов".

Манчестер Сити в тяжелом матче одолел Лестер, Зинченко остался на скамейке запасных. Ювентус опозорился в поединке с Наполи, а Бавария разгромила РБ Лейпциг.

Украинцы за рубежом

Роман Яремчук продолжает феерить за Бенфику. Украинец вышел на замену во втором тайме и менее чем за 5 минут отметился голом, позволив своей команде одержать разгромную победу.

Руслан Малиновский должен был стать спасителем Аталанты в матче против Фиорентины, но не суждено. Украинец показал достойную игру.