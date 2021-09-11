Динамо продовжило переможну ходу в рамках 7 туру УПЛ, обігравши Металіст 1925. Дивіться відео голів та огляд матчу Металіст 1925 – Динамо на "Футбол 24".

Перша половина пройшла без голів, хоча обидві сторони були дуже близькі до цього. Забитий м'яч Кендзьори скасували через офсайд, а Ременюк влучив у стійку наприкінці тайму. А одразу по перерві відзначився Циганков після скидки Шкуріна. А через 6 хвилин Гармаш переправив у ворота передачу Де Пени, встановивши остаточний рахунок.

Динамо впевнено переграло Металіст 1925 – Шкурін і Гармаш феєрять, результативна заміна Луческу, зміцнене лідерство

Таким чином, Динамо набрало 19 очок та закріпилось на вершині турнірної таблиці, Металіст 1925 з 6 пунктами залишився одинадцятим.