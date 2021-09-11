Чемпіонат Англії 2021/22, 4-й тур

Крістал Пелас – Тоттенхем – 3:0

Голи: Заха, 76 (пен), Едуар, 84, 93

Вилучення: Тангана, 58 (Тоттенхем) (друга жовта)

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – початок о 17:00

Арсенал – Норвіч – початок о 17:00

Брентфорд – Брайтон – початок о 17:00

Уотфорд – Вулверхемптон – початок о 17:00

Саутгемптон – Вест Хем – початок о 17:00

Челсі – Астон Вілла – початок о 19:30

Ігрову програму вікенду в англійській Прем'єр-лізі відкривав поєдинок Крістал Пелас – Тоттенхем. Загалом, перша половина зустрічі була не надто багатою на події, лише на 12-й хвилині "шпори" втратили травмованого Даєра, якого замінив Родон. Команди завдали лише один удар у площину воріт, і пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі підопічні Ешпіріту Санту залишились у меншості – другу жовту картку отримав Тангана. "Орли" одразу пішли уперед і на 76-й вони зуміли заробити одинадцятиметровий. Його без особливих проблем реалізував Заха. На 84-й на полі з'явився дебютант господарів Едуар, який менше ніж за хвилину зумів відзначитись голом – асист у свій актив записав Заха. Вже під завісу зустрічі Едуар у штрафному майданчику замкнув прострільну передачу від Галлахера, оформивши дубль. У підсумку – розгромна перемога Крістал Пелас – 3:0.

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