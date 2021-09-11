Де Дзербі залишив Траоре у запасі, давши шанс Фернандо зіграти на вістрі атаки. У всьому іншому склад Шахтаря був звичний – рівно 4 українці, і Матвієнко в центрі захисту замість дискваліфікованого Марлона.

"Гірники" дуже потужно розпочали зустріч. Кожокару відбив удар Тете з гострого кута, ще раз СК Дніпро-1 врятувала стійка. На 15-й хвилині вже не допоміг ніхто. Саме Фернандо протягнув м'яч паралельно карному майданчику і закрутив точно в дальній кут. Перша нагода гостей трапилася в середині тайму. Довбик замикав подачу кутового, але цього разу стійка була на боці Шахтаря. Майже відразу надактивний Фернандо могутньо пробив по центру – Кожокару не дрімав.

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По перерві "гірники" скинули оберти, за що ледь не поплатилися. На 57-ій хвилині Вітао незграбно пропустив простріл з флангу, але Пятов переграв Когута у ближньому бою. Елементарні фейли вже стали "візитівкою" бразильського центрбека Шахтаря. Незабаром Де Дзербі провів потрійну заміну – Фернандо, Ісмаїлі і Тете поступилися місцями Траоре, Корнієнку і Соломону. "Новий" центрфорвард донеччан явно міг занести собі цю годину в актив.

Дуже скоро Траоре міг забити свій м'яч, але запустив м'яч над воротами. Була і відверто кумедна спроба заробити пенальті. У ці хвилини СК Дніпро-1 навіть не думав про випади, затиснувшись у своєму карному майданчику. Шахтар скористався такою пасивністю на 88-й хвилині. Траоре отримав ще один вихід сам на сам з Кожокару і поцілив точно в нижній кут.

2:0 – Шахтар здобув перемогу на класі та став одноосібно другим у турнірній таблиці УПЛ. У вівторок (14 вересня) підопічні Де Дзербі протистоятимуть Шерифу в рамках першого туру групового етапу ЛЧ.

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