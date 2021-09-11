Бенфіка не зазнала жодних проблем у матчі 5-го туру чемпіонату Португалії проти Санта-Клари, а Роман Яремчук вчергове забив за лісабонський клуб. Читайте звіт про матч та дивіться відео гола форварда збірної України на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії 2021/22, 5-й тур

Санта-Клара – Бенфіка – 0:5

Голи: Пінью, 42, Нуньєс, 54, 62, Рафа Сілва, 58, Яремчук, 68

Бенфіка також провела матч у домашній першості за 3 дні до старту групового етапу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з київським Динамо у рамках 1-го туру. Лісабонцям протистояла Санта-Клара, яка перебуває у нижній частині турнірної таблиці. Першого голу довелось чекати майже весь перший тайм – на 42 хвилині Грімальдо знайшов Пінью пасом на хід, а той пробив повз голкіпера.

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По перерві Бенфіку прорвало: Дарвін Нуньєс реалізував вихід віч-на-віч, а Рафа Сілва дальнім ударом зробив перевагу розгромною. Нуньєс на 62 хвилині оформив дубль, а після цього на полі з'явився Яремчук. Вже через 5 хвилин Роман забив п'ятий гол у зустрічі – українець з близької відстані переправив м'яч у ворота після передачі Грімальдо та поставив крапку в зустрічі.

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Таким чином, Бенфіка продовжує свій ідеальний шлях у чемпіонаті Португалії – 5 перемог у 5 зустрічах. Вже через 3 дні, 14 вересня, португальці зустрінуться з Динамо у Києві у рамках Ліги чемпіонів – початок зустрічі о 22:00.

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