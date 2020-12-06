В рамках 12-го тура УПЛ Олимпик принимает Рух, Десна встретится с Ворсклой, Заря сыграет с СК Днепр-1, а Колос – с Александрией. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Олимпик – Рух

Олимпик здорово начал сезон, впечатляя симпатичным футболом и победами над середняками, но постепенно дончане сползли до уровня девятого места УПЛ с поражениями Ингульцу неделю назад. Команда сейчас чередует разные результаты, однако завершить год она может на мажорной ноте – в последних турах ей повезло встретиться с львовскими аутсайдерами. Даже до четвёртой позиции подопечным Игоря Климовского не хватает всего четыре зачётных баллов, поэтому в случае двух подряд побед "олимпийцы" могут пойти на зимнюю паузу в зоне Лиги Европы. Кадровая ситуация, игровые качества и лучший бомбардир чемпионата (Шахаб) в составе позволяют это сделать, но для начала нужно прибить Рух.

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У львовян же остаётся только два тура для того, чтобы одержать дебютную победу в УПЛ до конца первого круга. Пока коллектив Ивана Федыка отстаёт как в турнирной таблице, так и по статистическим показателям, а побеждать не удаётся никак – не помогают ни коронавирусные потери соперников, ни их слабый футбол, ни игра в большинстве. Правда, в последних четырёх поединках Рух не проиграл ни разу, отобрав очки у Александрии, Мариуполя, Ингульца и Миная – это хороший сигнал, но вряд ли руководство клуба примет его во внимание при анализе работы главного тренера. Кресло под ним качается – и только победа может улучшить положение.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кухарук, Стаменкович (Рух; под вопросом)

Дисквалифицированы: Кухаревич, Мартынюк (Рух)

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Рух

Олимпик: Кичак – Ксёнз, Снурницын, Гришко, Пасич – Политыло, Бабенко – Бенито, Завийский, Тейшейра – Шахаб

Рух: Бандура – Гагун, Белый, Парамонов, Мысык – Глига, Федорчук – Климчук, Русин, Бойчук – Кондраков

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

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Конечно, существует большая надежда на то, что Рух выиграет хотя бы благодаря теории вероятностей, но это слишком призрачные надежды. По факту же у львовян ноль побед и примерно столько же матчей, в которых они её заслужили – трудно побеждать при 7 голах в 11 турах.

Олимпик сбавил обороты в конце года, но донеччане значительно сильнее. Да и лучший бомбардир УПЛ остаётся с ними . Именно поэтому более вероятной кажется победа хозяев.

Десна – Ворскла

После поражения от Динамо неделю назад Юрий Максимов заявил, что у киевлян один чемпионат, а у полтавчан – другой. Конечно же, он имел в виду борьбу за бронзовые медали, в которой в 2020 году наметилось два явных фаворита – Ворскла и Десна. "Зелёно-белые" пока держатся на третьей позиции в турнирной таблице, однако преимущество над северянами составляет всего два очка. Таким образом, встреча в Чернигове является центральной в 12-м туре.

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Оба коллектива играют в похожий футбол с прочной обороной и контратаками. Десна выглядит более организованной и быстрой, но сильно страдает от отсутствия центрфорварда и везения – подопечные Александра Рябоконя не забили почти семь ожидаемых голов. У Ворсклы же показатели передач и прессинга ниже средних цифр по лиге, однако футболисты компенсируют это единоборствами (вторые в чемпионате по их интенсивности) и оверперформансом – полтавчане забили на 3,5 голов больше и пропустили на на 4,8 меньше, чем должны были. Словом, сегодня будет много фолов, мата и карточек, а вот града забитых мячей ожидать вряд ли стоит.

Кадровая ситуация

Травмированные: Калитвинцев, Тотовицкий (под вопросом) – Чеснаков, Опанасенко (под вопросом) Кулач

Дисквалифицированы: Имереков – Кане

Ориентировочные составы на матч Десна – Ворскла

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Гитченко, Мостовой – Огиря, Арвеладзе – Картушов, Домбровский, Мудрик – Будковский

Ворскла: Ризнык – Сапай, Яворский, Альюн – Пердута, Скляр, Челядин, Пуцлин, Якубу – Щербак, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Ворсклу сегодня устроит и ничья, ведь тогда полтавчане останутся на третьей позиции. Юрий Максимов – крайне прагматичный тренер, готовый идти к бронзе, собирая очки по зёрнышку, поэтому битвы с открытым забралом ожидать не стоит. При этом у полтавчан лучшая оборона чемпионата, а в Десны есть определенные проблемы с реализацией.

В поражение северян не верится – они мотивированы, играют дома, а у Ворсклы большие кадровые потери. Впрочем, результативная ничья во встрече кажется вполне вероятной.

Заря – СК Днепр-1

Зарю сильно критиковали по ходу сезона. Трудно не критиковать бронзового призёра, который не только провалил первые три матча в Лиге Европы, а и даже в УПЛ идёт на девятом месте. Впрочем, ещё до международной паузы было заметно – луганчане набирают обороты, по ожидаемым голам / очкам держась в районе четвёртой позиции. Сейчас же подопечным Виктора Скрипника выпал шанс сделать ожидаемые показатели реальными – до четвёртой строчеи не хватает трёх пунктов, а команда начала играть в качественный футбол. Даже не футбол, а футболище – за неделю Заря разгромила АЕК и Минай (по 3:0), а затем ещё и победила Лестер (1:0). На трибунах даже начали скандировать заряд "мужики".

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Конечно, подобный рывок должен утомлять футболистов, но соперник у луганчан очень комфортный. СК Днепр-1 находится всего в двух зачётных баллах от дна турнирной таблицы, а четыре последних матча в УПЛ подопечные Игора Йовичевича проиграли – да, на этом отрезке они дали бой грандам, но также проиграли Минаю с Колосом. К этим проблемам добавилась вспышка коронавируса в команде – её масштаб остаётся неизвестным, но это в любом случае серьёзная проблема. Бороться в таких условиях даже с усталой Зарёй будет крайне трудно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Руфати, Цвек, Хомченовский, Гречкин, Шевченко (Заря)

Дисквалифицированы: Хомченовский (Заря)

Ориентировочные составы на матч Заря – СК Днепр-1

Заря: Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Лунёв – Гладкий, Сайядманеш

СК Днепр-1: –

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

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Посыпать пеплом голову днепровцам рано. Физические кондиции Зари тоже далеки от идеальных, да и вообще в нашем чемпионате однозначными фаворитами могут быть только Динамо с Шахтером. Подопечные Игора Йовичевича играют в хороший футбол, поэтому легко луганчанам не будет.

Впрочем, и логика, и опыт последних матчей говорят, что Заря значительно сильнее. Особенно сейчас. Любой результат, кроме победы команды Виктора Скрипника, станет неожиданностью.

Колос – Александрия

Не менее интересный матч ожидает зрителей в Ковалёвке, где встретятся Колос и Александрия. Хозяевам до третьей позиции не хватает трёх зачётных баллов, а гостям – четырёх. При этом конкуренты на места в еврокубках либо играют друг с другом, либо рискуют потерять очки, поэтому подопечным Руслана Костишина и Владимира Шарана сегодня критически важно одержать победу. Тем более, что последний раз в рамках УПЛ они делали это аж месяц назад.

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Оба коллектива в текущем чемпионате похожи по стилю и качеству своего футбола, однако у александрийцев всё повеселее с атакой – у них четыре домашних матча с четырьмя голами в ворота соперников. Кроме того, с лидерами чемпионата "жёлто-чёрные" выступали на порядок сильнее – команда Владимира Шарана отобрала очки у Шахтера и Десны, а Колос даже Ворскле проиграл разгромно. Впрочем, Колос обороняется лучше, пропустив на три гола меньше, чем ожидалось аналитиками Wyscout, в то время как у Александрии наблюдается некоторый перебор по ожидаемым голам.

Кадровая ситуация

Травмированные: Гавриш (под вопросом) – Бухал, Мирошниченко, Гордиенко (Александрия; под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Александрия

Колос: Волынец – Черноморец, Петров, Новак – Кравченко, Богданов, Задоя, Емец – Смирный, Антюх – Лысенко

Александрия: Панькив – Пашаев, Бабогло, Дубра, Вантух – Гречишкин – Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Александрия выглядит немного сильнее, но команде не хватает стабильности – в частности, в эмоциональном плане. У Колоса с этим всё получше – ковалёвцы бегут все 90+ минут. Особенно в родных стенах.

На такой поединок прогноз делать трудно. Здесь всё может решить случайное решение арбитра, погодные условия или обычный фарт, но голы точно будут. В подобных случаях очень вероятна результативная ничья.

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