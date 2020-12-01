"Как проявила себя скамейка запасных в матче против Шахтера? Наверное, показала, что боеспособна, если без 9 человек основного состава мы дали бой. Неизвестно, как было бы, если бы играли основные.

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По именам у нас хорошая команда. Чего нам не хватает, но сложно сказать однозначно, чего именно. Место в таблице не соответствует нашему командному, кадровому ресурсу, бюджету. Это не наше место", – поделился Кравченко в комментарии Футбольному формату.

Отметим, что СК Днепр-1 минимально уступил Шахтеру (0: 1), имея серьезные кадровые проблемы из-за коронавирус.

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