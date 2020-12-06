В рамках 12-го туру УПЛ Олімпік приймає Рух, Десна зустрінеться з Ворсклою, Зоря зіграє з СК Дніпро-1, а Колос – з Олександрією. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олімпік – Рух

Олімпік здорово почав сезон, вражаючи симпатичним футболом і перемогами над середняками, але поступово донеччани сповзли до рівня дев'ятого місця УПЛ з поразками Інгульцю тиждень тому. Команда нині чергує різні результати, однак завершити рік вона може на мажорній ноті – в останніх турах їй пощастило зустрітись з львівськими аутсайдерами. Навіть до четвертої позиції підопічним Ігоря Климовського не вистачає всього чотирьох залікових балів, тож в разі двох поспіль перемог "олімпійці" можуть піти на зимову паузу в зоні Ліги Європи. Кадрова ситуація, ігрові якості та найкращий бомбардир чемпіонату (Шахаб) в складі дозволяють це зробити, але для початку потрібно прибити Рух.

У львів'ян же залишається тільки два тури для того, щоб здобути дебютну звитягу в УПЛ до кінця першого кола. Поки що колектив Івана Федика пасе задніх як у турнірній таблиці, так і за статистичними показниками, а перемагати не вдається ніяк – не допомагають ні коронавірусні втрати суперників, ні їхній слабкий футбол, ні гра у більшості. Щоправда, в останніх чотирьох поєдинках Рух і не програв жодного разу, відібравши очки у Олександрії, Маріуполя, Інгульця та Миная – це хороший сигнал, але навряд чи керівництво клубу візьме його до уваги при аналізі роботи головного тренера. Крісло під ним хитається – і лише перемога може покращити його становище.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кухарук, Стаменковіч (Рух; під питанням)

Дискваліфіковані: Кухаревич, Мартинюк (Рух)

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Рух

Олімпік: Кичак – Ксьонз, Снурніцин, Гришко, Пасіч – Політило, Бабенко – Беніто, Завійський, Тейшейра – Шахаб

Рух: Бандура – Гагун, Білий, Парамонов, Мисик – Гліга, Федорчук – Климчук, Русин, Бойчук – Кондраков

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Звісно, існує велика надія на те, що Рух виграє хоча б завдяки теорії вірогідності, але це занадто примарні надії. По факту ж у львів'ян нуль перемог і приблизно стільки ж матчів, у яких вони на неї заслужили – важко перемагати при 7 голах в 11 турах.

Олімпік збавив оберти наприкінці року, але донеччани значно сильніші. Та і найкращий бомбардир УПЛ залишається з ними . Саме тому більш вірогідною здається перемога господарів.

Десна – Ворскла

Після поразки від Динамо тиждень тому Юрій Максимов заявив, що у киян один чемпіонат, а у полтавців – інший. Звісно ж, він мав на увазі боротьбу за бронзові медалі, в якій у 2020 році окреслилось два явних фаворити – Ворскла і Десна. "Зелено-білі" поки що тримаються на третій позиції в турнірній таблиці, однак перевага над сіверянами становить всього два очки. Таким чином, зустріч у Чернігові є центральною у 12-му турі.

Обидва колективи грають у схожий футбол з міцною обороною та контратаками. Десна виглядає більш організованою та швидкою, але сильно страждає від відсутності центрфорварда та везіння – підопічні Олександра Рябоконя не забили майже сім очікуваних голів. У Ворскли ж показники передач та пресингу нижче середніх цифр по лізі, однак футболісти компенсують це єдиноборствами (другі в чемпіонаті за їхньою інтенсивністю) та оверперформансом – полтавці забили на 3,5 голів більше й пропустили на 4,8 менше, ніж повинні були. Словом, сьогодні буде багато фолів, матюків і карток, а от на зливу забитих м'ячів сподіватись навряд чи варто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Калітвінцев, Тотовицький (під питанням) – Чеснаков, Опанасенко (під питанням) Кулач

Дискваліфіковані: Імереков – Кане

Орієнтовні склади на матч Десна – Ворскла

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Гітченко, Мостовий – Огіря, Арвеладзе – Картушов, Домбровський, Мудрик – Будківський

Ворскла: Різник – Сапай, Яворський, Альюн – Пердута, Скляр, Челядін, Пуцлін, Якубу – Щербак, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ворсклу сьогодні влаштує і нічия, адже тоді полтавці залишаться на третій позиції. Юрій Максимов – вкрай прагматичний тренер, який готовий йти до бронзи, збираючи очки по зернятку, тож битви із відкритим забралом очікувати не варто. При цьому у полтавців найкраща оборона чемпіонату, а у Десни є певні проблеми з реалізацією.

В поразку сіверян не віриться – вони вмотивовані, грають вдома, а у Ворскли великі кадрові втрати. Втім, результативна нічия у зустрічі здається цілком вірогідною.

Зоря – СК Дніпро-1

Зорю сильно критикували по ходу сезону. Важко не критикувати бронзового призера, який не тільки провалив перші три матчі в Лізі Європи, а і навіть в УПЛ йде на дев'ятому місці. Втім, ще до міжнародної паузи було помітно – луганці набирають оберти, за очікуваними голами/очками тримаючись в районі четвертої позиції. Нині ж підопічним Віктора Скрипника випав шанс зробити очікувані показники реальними – до четвертої сходинки не вистачає трьох пунктів, а команда почала грати в якісний футбол. Навіть не футбол, а футболище – за тиждень Зоря розгромила АЕК і Минай (по 3:0), а потім ще й перемогла Лестер (1:0). На трибунах навіть почали скандувати заряд "мужики".

Звісно, подібний ривок повинен втомлювати футболістів, але суперник у луганців дуже комфортний. СК Дніпро-1 перебуває всього в двох залікових балах від дна турнірної таблиці, а чотири останніх матчі в УПЛ підопічні Ігора Йовічевіча програли – так, на цьому відрізку вони дали бій грандам, але також програли Минаю з Колосом. До цих проблем додався спалах коронавірусу в команді – його масштаб залишається невідомим, але це в будь-якому разі серйозна проблема. Боротися в таких умовах навіть з втомленою Зорею буде вкрай важко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Руфаті, Цвек, Хомченовский, Гречкін, Шевченко (Зоря)

Дискваліфіковані: Хомченовський (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Зоря – СК Дніпро-1

Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Луньов – Гладкий, Сайядманеш

СК Дніпро-1: –

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Посипати попелом голову дніпровцям зарано. Фізичні кондиції Зорі теж далекі від ідеальних, та і загалом у нашому чемпіонаті однозначним фаворитом можуть бути лишень Динамо з Шахтарем. Підопічні Ігора Йовічевіча грають в непоганий футбол, тож легко луганцям не буде.

Втім, і логіка, і досвід останніх матчів говорять, що Зоря значно сильніша. Особливо зараз. Будь-який результат, окрім перемоги команди Віктора Скрипника, стане несподіванкою.

Колос – Олександрія

Не менш цікавий матч очікує глядачів у Ковалівці, де зустрінуться Колос і Олександрія. Господарям до четвертої сходинки не вистачає трьох залікових балів, а гостям – чотирьох. При цьому конкуренти на місця у єврокубках або грають один з одним, або ризикують втратити очки, тож підопічним Руслана Костишина і Володимира Шарана сьогодні критично важливо здобути перемогу. Тим паче, що востаннє в рамках УПЛ вони робили це аж місяць тому.

Обидва колективи в поточному чемпіонаті схожі за стилем і якістю свого футболу, однак у олександрійців все повеселіше з атакою – у них чотири домашніх матчі з чотирма голами у ворота суперників. Крім того, з лідерами чемпіонату "жовто-чорні" виступали на порядок сильніше – команда Володимира Шарана відібрала очки у Шахтаря й Десни, а Колос навіть Ворсклі програв розгромно. Втім, загалом Колос обороняється краще, пропустивши на три голи менше, ніж очікувалось аналітиками Wyscout, в той час як у Олександрії спостерігається деякий перебір за очікуваними голами.

Кадрова ситуація

Травмовані: Гавриш (під питанням) – Бухал, Мірошниченко, Гордієнко (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Олександрія

Колос: Волинець – Чорноморець, Петров, Новак – Кравченко, Богданов, Задоя, Ємець – Смирний, Антюх – Лисенко

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Дубра, Вантух – Гречишкін – Лучкевич, Банада, Ковалець, Третьяков – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Олександрія виглядає трішки сильніше, але команді не вистачає стабільності – зокрема, емоційності. У Колоса з цим все покраще – ковалівці бігають всі 90+ хвилин. Особливо у рідних стінах.

На такий поєдинок прогноз робити важко. Тут все може вирішити випадкове рішення арбітра, погодні умови або звичайний фарт, але голи точно будуть. В таких випадках дуже вірогідною є результативна нічия.