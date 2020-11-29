"С уважением относимся к Александрии, но мы по игре должны были побеждать. Нам необходимо добавлять. Мы не можем забить гол ни в большинстве, ни в равных составах. Над этим нужно работать.

Александрия – Рух – 0:0 – видеообзор матча

Мы ошибаемся в простых ситуациях, а из этого складывается весь результат. Он для нас сейчас очень важен", – сказал Федорчук в комментарии Футбол News.

Заметим, после 11-ти туров Рух расположился на дне с шестью баллами, не зная побед в УПЛ. Александрия идет на 6 месте с 15-ю пунктами.

Рух в большинстве расписал ничью с Александрией – львовяне не победили в 11-м матче подряд