"Мне очень нравится Динамо, несмотря на поражение от Шахтера (0:3). Считаю, Луческу пока выполнил прекрасную работу.

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Максимов в Полтаве также работает очень хорошо. Он перешел на новую схему, она ему удается. Команда неплохо играет, ребята собрались, которые слушают тренера. Да, Максимов тоже очень выделяется. Может ли Ворскла быть соперником Динамо и Шахтера? Нет, это невозможно. Две команды будут идти обособленно", – заявил Петраков в комментарии Футбольному формату.

Напомним, после 9 туров УПЛ таблицу возглавляет Динамо с 20 очками, а у Шахтера на один пункт меньше. Сенсационная Ворскла делит третье место с Десной – по 16 очков.

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