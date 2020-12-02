Кубок Украины 2020/21, 1/8 финала

Верес – Мариуполь – 1:0

Гол: Гегедош, 68

ВПК-Агро – СК Днепр-1 – 0:5

Голы: Сафронов, 24, Назаренко, 46, 53, Довбик, 72 (пен), Когут, 90+3

Нива Винница – Колос – 0:4

Голы: Ореховский, 40, 67, Костышин, 83 (пен), Коваль, 90+4

Агробизнес – Ворскла: начало в 14:00

Александрия – Минай – начало в 16:30

Десна – Заря – матч пройдет 16 декабря

Верес в Млынове встречался с Мариуполем. Обе команды в первом тайме имели несколько хороших шансов забить, но счет до перерыва так и не был открыт. Лишь после перерыва команда Юрия Вирта смогла поразить ворота гостей – Гегедош ударом со штрафного пробил Гальчука (не обошлось без рикошета от стенки). Этот гол стал единственным – Верес шагает в 1/4 финала.

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ВПК-Агро и СК Днепр-1 выясняли сильнейшего в дерби Днепропетровской области. Подопечные Йовичевича доказали свой статус фаворита в середине первого тайма. После подачи с углового Александр Сафронов лучше всех сориентировался в штрафной, пробив через себя. Такого голкипер не ожидал – 0:1. Во втором тайме СК Днепр-1 разорвал представителя Первой лиги, забив еще 4 гола. Дубль оформил Назаренко, а по голу забили Коваль и Довбик (с пенальти).

Еще один представитель УПЛ – Колос – гостил у винницкой Нивы. В первой половине игры команда Костышина имела несколько моментов. Спасал как голкипер Нивы, так и каркас ворот, но еще до перерыва фаворит все же забил. На 40-й минуте Павел Ореховский в стиле Коноплянки сместился с левого фланга в центр и обводным ударом поразил дальний угол. Здесь уже кипер был бессилен. После перерыва Колос отличился еще трижды – Ореховский ударом головой оформил дубль, а Денис Костышин реализовал пенальти. Уже в компенсированное время Коваль поставил точку.

Таким образом, команды-победители присоединились к Шахтеру и Динамо, которые начинают борьбу в Кубке Украины только со следующей стадии. Последнего участника 1/4 финала определят Десна и Заря, которые сыграют 16 декабря. Четвертьфинальные поединки пройдут уже в следующем году.

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