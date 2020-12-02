Защитник Ворсклы Ибрахим Кане извинился за сверхжесткую игру против хавбека Динамо Богдана Леднева в матче 11 тура УПЛ.

"Прежде всего, хочу попросить прощения у динамовца Леднева, против которого сыграл грубо. Свои действия могу объяснить эмоциональной нагрузкой и усталостью в конце игры.

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Также хочу извиниться перед нашими болельщиками и партнерами по команде за эту карточку, которая лишила меня возможности помочь в ответственных встречах. Свою вину полностью осознаю", – приводит слова Кане официальный сайт Ворсклы.

Добавим, что прямая красная карточка была и в составе Динамо – удалили защитника Илью Забарного.

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