Главный тренер Александрии Владимир Шаран не слишком доволен результатом матча с Рухом (0:0).

"У нас было несколько замечательных возможностей, чтобы открыть счет. У Руха я вообще ничего не увидел, чтобы они создавали какие-то опасные моменты у наших ворот.

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Удаление сыграло свою роль. Однако мы старались, и был хороший шанс, чтобы открыть счет. Ничейный результат закономерен", – цитирует Шарана сайт ТК Футбол.

Заметим, после 11-ти туров Рух расположился на дне с шестью баллами, не зная побед в текущем сезоне УПЛ. Александрия идет на 6 месте с 15-ю пунктами.

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