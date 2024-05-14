Полесье может позволить себе подписывать легионеров даже для дублирующего состава.

Житомирский клуб официально объявил о переходе 19-летнего нападающего Димитара Трайкова с АП Брера Струмица. Клубы подписали предварительное соглашение, а игрок уже прошел медосмотр для Полесья.

Полесье определилось с главным претендентом на должность наставника – рассматривали звездные варианты из УПЛ

Трайков играет на позициях вингера и центрального нападающего. На взрослом уровне успел провести 53 матча, оформив 9 голов и 3 ассиста. В частности, имел небольшой опыт в квалификации Лиги конференций. Также нападающий дебютировал за молодежную сборную Северной Македонии.

Правда, сначала Трайков присоединится к Полесью-2. Владелец житомирцев Геннадий Буткевич инициировал создание еще одной команды, которую заявляют уже на следующий сезон Второй лиги.

Полесье определилось с главным претендентом на должность наставника – рассматривали звездные варианты из УПЛ