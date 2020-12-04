Ковалёвский Колос решил попрощаться с двумя своими игроками.

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По обоюдному согласию сторон команду покинули форвард Александр Бондаренко и вратарь Антон Яшков, сообщает официальный сайт "хлеборобов". Стоит добавить, что оба футболиста в этом сезоне находились в аренде – в Волыни и Полесье соответственно.

Напомним, Бондаренко выступал за Колос с 2014 года и прошел с командой путь от любителей до элитного дивизиона. В общем сыграл за ковалёвцев 132 матча, в которых забил 48 голов.

Яшков начал выступления за "хлеборобов" в сезоне 2015/16 и был основным голкипером команды с 2017 по 2019 годы. За Колос Антон провел 85 матчей во всех турнирах, пройдя путь от Второй лиги до УПЛ.

К слову, в текущем сезоне команда Костышина после 11-ти туров набрала 16 очков и занимает пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Украины.

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