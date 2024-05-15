Мудрик снова оказался в старте Челси на перенесенный поединок 34-го тура АПЛ против Брайтона, который возглавляет экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, а посмотреть игру в прямом эфире можно на Setanta Sports.

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Стартовый состав Брайтона: Вербрюгген – Лемпти, Данк, Вебстер, Игор – Гилмор, Гросс – Энсисо, Буонаннотте, Адингра – Жоау Педро.

Стартовый состав Челси: Петрович – Гюсто, Чалоба, Бадиашиль, Кукурелья – Кайседо, Галлахер – Мадуэке, Палмер, Мудрик – Джексон.