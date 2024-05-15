Полесье против Шахтера – УПЛ утвердила даты и время начала матчей последнего 30-го тура
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению заключительного тура.
Матчи 30-го тура чемпионата Украины состоятся в один день, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Все восемь поединков пройдут в субботу, 25 мая. Пять матчей начнутся в 15:30, а еще три поединка стартуют в 18:00.
Изюминкой тура станет противостояние Металлиста 1925 и Вереса, которые отчаянно борются за сохранение прописки в УПЛ. Также интересна заочная битва СК Днепр-1, Полесья и Руха за еврокубки.
25 мая (суббота)
Заря – Колос – 15:30
Металлист 1925 – Верес – 15:30
Кривбасс – Минай – 15:30
Оболонь – Александрия – 15:30
ЛНЗ – Ворскла – 15:30
Черноморец – СК Днепр-1 – 18:00
Рух – Динамо – 18:00
Полесье – Шахтер – 18:00
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