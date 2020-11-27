Иранец в рамках проекта Бомбардир посетил Чернобыль, кадры из которого до сих пор заставляют содрогнуться от радиационной катастрофы 1986 года.

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Среди пустоты и холода Шахабу пришлось демонстрировать свои футбольные навыки. Повторить культовые удары Роналдиньо в перекладину не удалось, а вот со скоростью все было в порядке – ведущий Роман Бебех сравнил 25-летнего нападающего с реактивным Килианом Мбаппе.

Добавим, что именно Шахаб сейчас возглавляет бомбардирские гонки УПЛ – 5 голов и 2 ассиста в 9 матчах (у Кулача из Ворсклы 5+0).

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