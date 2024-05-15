Нападающий Жироны Артем Довбик является желаемой трансферной целью для нескольких достаточно именитых клубов. Жиронцы уже определились, за сколько готовы продать бомбардира.

Жирона открыта к предложениям по Довбику, сообщает Relevo. Клуб готов рассмотреть варианты с суммой, близкой к 40 млн евро.

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Отмечается о большом интересе к Довбику из Италии. В частности, в услугах форварда сборной Украины заинтересованы Наполи, Ювентус и Милан, но больше всего заинтересованы именно неаполитанцы, которые могут попрощаться летом с Виктором Осимхеном. Также сообщается об интересе клубов из АПЛ, но их названия не раскрывают.

К слову, Довбик провел 36 матчей за Жирону в этом сезоне во всех соревнованиях, в которых отметился 20 голами и 9 ассистами.

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