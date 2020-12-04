"Почему Колос? Здесь рядом сын, его нужно воспитывать. У него здесь школа, хоккей. Я не уделял ему столько времени, сколько должен уделять отец, когда работал за рубежом.

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Сначала я должен был ехать в Рух. Поговорили с Козловским. Но потом остановились на Колосе. Это была Лига Европы, это Киев. Это молодая команда, хороший тренер, хороший президент, все делается для футбола, новый стадион, еврокубки. Почему нет? Считаю, что это был идеальный вариант.

Я устал ездить за границу. Хотя из той же Турции были предложения. Мне там действительно комфортно, меня там любят. Недавно прилетал в Турцию, были проблемы с визой – меня водили по всему аэропорту, помогали. Там очень ценят футбол. Но я устал ездить.

Я задумался о рекорде (лучшего бомбардира – прим.). Не каждый раз попадаешь в историю. Мне нужно забить еще 11 или 10 голов. У меня сейчас 114, у Шацких – 124, но там один гол, по-моему, у него в скобках. С возрастом ты понимаешь, что этот рекорд и история рядом. Не каждый человек попадает в историю. Я посмотрел на фамилии конкурентов – половина уже закончили, никого рядом нет. Только Мораес. Поборемся", – сказал Селезнев в программе Вацко Live.

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