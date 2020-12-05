"Очень много факторов, на которые мы можем опираться, говоря о нынешнем успехе Зари. Две победы подряд – это классный результат. Более того, само содержание игры луганчан – это другая Заря. Почему это случилось? Вспомните первый матч, вспомните провалы, которые были с АЕКом и все остальное. Возможно, мы говорим об очевидных вещах.

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Возможно, выплата зарплат, улучшение финансового состояния, возможно, и схема игры с переходом на "ромб" тоже сыграли свою роль. В эфире "Великого футбола" мы приводили статистику игры Зари, где она как раз держалась за мяч, а с АЕКом она контроль мяча отпустила и сыграла лучше, победив соперника всухую. В игре с Лестером у них была задача – мяч контролировать и выжать для себя нужный результат.

Многие причины в плюс можно назвать, но, наверное, это и работа тренера, и вывод самого коллектива. Очень радостно видеть Зарю, которую не хотелось терять, когда шли разговоры о невыплате зарплаты: президент клуба Евгений Геллер не посещает матчи, а вдруг ему уже неинтересен футбол, слухов было достаточно.

К счастью, зарплаты выплачиваются, а не будем еще забывать, что две победы в Лиге Европы – это тоже хорошие деньги, миллион евро, который им пригодится в будущем, поэтому о Заре можно более оптимистично говорить, что команда останется. Очень не хочется терять ее, как мы уже теряли другие клубы", – поделился Денисов в эфире Денисов Time.

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