Исторический триумф украинского клуба на фоне приличного соперника, – Sky

Заря вошла в тренд АПЛ, прибив Лестер. Одолев Вулверхэмптон практически месяц назад, команда Роджерса впервые в сезоне возглавила таблицу чемпионата Англии, подведя черту под 6-матчевой победной серией. Впрочем, потеснить Тоттенхэм и Ливерпуль удалось ненадолго. После паузы на поединки сборных "лисы" зашли в провальную серию: 3 поражения и ничья во всех турнирах, отмечает Sky Sports. В свою очередь Заря сделала, казалось, немыслимое – обыграла все еще одного из лидеров английской Премьер-лиги. Это исторический дебютный триумф луганского клуба над представителем АПЛ. Ведь раньше были 3 поражения и ни одного забитого мяча.

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Украинцы подтвердили и выездной тренд соперника. Лестер только дважды за последние 14 матчей в гостях смог уберечь ворота на замке. С другой стороны в текущем сезоне АПЛ Роджерс сложил оружие только в одном выездном поединке – на поле Ливерпуля. Лидсу, Арсеналу, Манчестер Сити и Вест Брому повезло гораздо меньше (0 очков на всех) против клуба, который небезосновательно мечтает вернуться в ЛЧ. Да, это была команда без Варди, Шмайхеля, Тилеманса и Эванса, но в целом ее составу хватало звезд – с тройным камбэком имени Ндиди, Сьоюнджу и Перрейры, которые входят в топ-5 самых дорогих футболистов Лестера. Нигерийский опорник, которого Sky называет "генералом полузащиты" и игроком матча, вообще заслужил место в основе на очень важный матч с Шеффилд Юнайтед, где уже не будет права дарить очки.

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Журналисты считают, что ни один игрок не провалился (баллы между 6 и 7). Портал телеканала отмечает роскошный старт Зари, когда Лестера не было видно на поле, а защитник Сьоюнджу травмировался уже на 16 минуте – не исключено, что из-за натиска команды Скрипника, который спровоцировал преждевременное переутомление. До 78 минуты подопечные Роджерса не удосужились хотя бы 1 раз попасть в створ. Это уже потом началось шоу сейвов Василя. Решающий удар украинской команды застал врасплох гостей, усыпленных собственным доминированием после перерыва, особенно в финальные четверть часа. "Лисы" упустили возможность обеспечить себе 1 место в группе, и теперь должны побеждать АЕК, если Брага одолеет Зарю.

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Потеря не только гарантированного первого места, но и ключевого центрбека. Чаглара Сьоюнджу очень осторожно подводили к возвращению в основу, и тут такое. Громовой удар Юрченко в перекладину только оттянул приговор. Иранец Сайядманеш растирает соль в глубь раны Лестера. "Ужасная производительность. Роджерс начинает плавиться, как это было в Ливерпуле и Селтике. Не волнуйтесь, мы просто прошли дальше, потому отправили туда команду Б. Я не могу понять, как мы до сих пор находимся в топе таблицы. Плохая тактика, плохой подбор исполнителей, плохой анализ соперника – очень плохо, куда ни глянь. Без Варди некому забивать. Наше место в таблице дает нам ложные надежды", – среди самых популярных комментариев на сайте. Возникает и дискуссия об убийственной эффективности Лестера, который с ничтожного количества моментов выжимал максимум в АПЛ, а потому Роджерс делает даже больше, чем можно с этими футболистами. На это возражают, что сразу 8 голов команда забила с пенальти, а 11 из игры – один из самых низких показателей в лиге.

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Три поражения за менее чем 2 недели. У фанатов Лестера в основном сдают нервы, хотя есть и такие, которые защищают ротацию Роджерса со ставкой на 36-летнего защитника и игроков, которым нужна игровая практика или постепенное возвращение после тяжелых травм. "Три поражения подряд, а мы должны были выиграть 2 из этих матчей. Позорно. Нужен месседж в Шеффилде. И снова трагически. Выступления, за которые стыдно, продолжаются. Роджерс должен изменить схему, иначе мы завершим тем же, что в прошлом сезоне". Напомним, Лестер до карантинной паузы уверенно шел на 3 месте с роскошными перспективами на Лигу чемпионов. Однако после обновления АПЛ в июне "лисы" плавно опускались вниз и финишировали только 5-ми. Неудивительно, что теперь любая черная серия вызывает призраки прошлого и усиленную тревогу.

"Трудно смотреть на это: беззубо в нападении и бесхребетно в защите, скучно. Ужасно, не хватает креатива в средней линии. Поражение – привычка, которую эта команда никак не может сотавить позади. В действительности стыдно. Без желания побеждать или добиваться успеха. По крайней мере попробуйте в следующий раз. Что случилось с плавным атакующим футболом, от которого веяло свободой?" Что ж, Лестер – конечно, не выглядит сейчас безупречным даже основой, но Заря заставила команду Роджерса страдать, обнажила защитные и атакующие проблемы. Тот же авторитетный BBC отмечает, что команда Скрипника (прежде всего Кочергин, Цыганикс и Юрченко) нагрузили Уорда побольше, чем гости – луганского голкипера.