"Я сразу все эти деньги отложил. Сейчас вот поиграл в УПЛ, "наскреб" еще какие-то деньги. И купил родителям квартиру в Киеве. Постоянно мотались по съемным квартирам.

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Ситуация в Донецке заставила переехать. Мама полтора года жила в Волгограде, потом в Харькове года три, а сейчас уже полгода-год живем в Киеве. Вот и решили. Спросил, какой им нравится район. Они ответили, что где-то на левом берегу, где Русановская набережная. А мне по большому счету ничего и не надо. Я то там, то сям. Никто не знает, где я завтра окажусь. Могу зимой за границу выехать", – сказал Конопля для FootballHub.

Напомним, Десна арендовала 21-летнего защитника у Шахтера. В нынешнем сезоне УПЛ Ефим провел 8 матчей и отметился ассистом.

Колос и Десна не определили победителя в матче с двумя пенальти