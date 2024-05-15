Лучшим тренером 28-го тура признан наставник Миная Желько Любенович, сообщает официальный сайт УПЛ.

Минай одержал волевую победу над Ворсклой в битве с 5 голами – в компенсированное время дали три пенальти, Кемкин взял два

42-летний специалист набрал 34% голосов болельщиков, опередив Сергея Шищенко (Полесье – 31,9%), Марино Пушича (Шахтер – 24,1%) и Руслана Ротаня (Александрия – 10%).

Награду же самого полезного игрока получил полузащитник Шахтера Георгий Судаков (41,8% голосов). Хавбек "горняков" обошел Артура Ременяка (Минай – 26,5%), Богдана Бойчука (Черноморец – 18,2%) и Мухаррема Яшари (ЛНЗ – 13,5%).

Напомним, Минай Любеновича сумел оформить невероятный камбэк с Ворсклой (3:2), вырвав победу после 0:2. На счету Судакова победный гол с пенальти в ворота Динамо, который принес чемпионство Шахтеру.

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