Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

"Футбол 24" розповідає про кадрові зміни у провідних клубах Європи після відкриття літнього трансферного вікна-2019.

Літнє трансферне вікно-2019 офіційно відчинилось 1-го липня, однак топові європейські клуби заздалегідь подбали про якісне підсилення. Реал, зокрема, презентував відразу п'ятьох новачків на чолі з Еденом Азаром, а Барселона – трьох (Де Йонг, Нето, Грізманн). Атлетіко встиг здивувати 4-м найдорожчим трансфером в історії футболу, "поцупивши" Жоау Феліша у Бенфіки, Тоттенхем підписав першого гравця за півтора року, Баварія замінила Хуммельса на Ернандеса, і це ще далеко не кінець. До завершення торгів залишилось трохи більше шести тижнів, проте стартові склади грандів вже зараз набувають нової вражаючої форми.

Реал лякає Азаром

Після одного з найпровальніших сезонів у власній історії королівський клуб затіяв масштабну перебудову першої команди. Обличчям оновленого проекту Флорентіно Переса став Еден Азар, який перебрався на Сантьяго Бернабеу за 110 млн євро. Швидше за все, бельгієць посяде місце на лівому фланзі атаки "бланкос", яку довершать Бензема та Вінісіус. Молодому, але, водночас, дорогому Йовічу наразі пророкують роль резервіста.

Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з Барселоною

Попри трансфери Мілітао і Менді оборона Реала не повинна зазнати якихось кардинальних змін. Обоє чекатимуть свого шансу на лаві запасних. Теж саме стосується центральної лінії, де Зідан збирається робити ставку на тріо Каземіро-Кроос-Модріч. Похитнути позиції когось з досвідчених мадридських "солдатів" може хіба що потенційний прихід Поля Погба.

Атлетіко робить ставку на спадкоємця Роналду

Ще один амбіційний мадридський клуб переживає болючий відтік кадрів, втративши Грізманна, Хуанфрана, Годіна, Лукаса Ернандеса і Родрі. Однак боси Атлетіко не сидять на місці та активно працюють над пошуком заміни недавнім лідерам. Справжнім діамантом оновлених "матрацників" є 19-річний португальський вундеркінд Жоау Феліш, за якого Бенфіка отримала 127 (!) млн євро. Мегаталановитому "проспекту" підготована роль правого "крайка".

Екс-хавбек Реала Маркос Льоренте також претендує на роль основного. Він замінить у центрі поля Родріго, який приєднався до Манчестер Сіті. Натомість бразильський дует Лоді-Феліпе спробує зробити непомітними втрати Луїса з Годіном.

Грізманн як частина нового тріденте Барси (Неймар чекає)

Каталонський гранд ще взимку домовився з Аяксом про перехід Френкі де Йонга. 21-річний півзахисник складе компанію у середній лінії двом супердосвідченим хавбекам – Бускетсу та Ракітічу. А ось молодому бразильцеві Артуру, який непереконливо провів кінцівку минулого сезону, і чилійському ветерану Відалю, мабуть, доведеться змиритися з роллю запасних. Проте, обоє не повинні страждати від браку хвилин, зважаючи на політику ротацій, яку практикує Ернесто Вальверде.

Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні

Найбільш суттєвих пертурбацій може зазнати атака чемпіонів Іспанії. Барса оформила багатостраждальний трансфер Антуана Грізманна, а тепер може повністю зосередитись на поверненні Неймара. Якщо бразилець таки вдруге опиниться на Камп Ноу, комусь з солодкої парочки Дембеле-Коутінью доведеться шукати нове місце роботи (не виключено, що й обом).

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

Ювентус – притулок зірок без контракту

"Стара Синьйора" не зраджує власній стратегії із залучення вільних агентів. Цього літа туринцям абсолютно безкоштовно дістались Адріен Рабйо та Аарон Ремзі. Новоспечений алленаторе Юве Мауріціо Саррі збирається використовувати зіркових новачків поруч з П'янічем у центрі поля. Це означає, що без бажаної ігрової практики ризикують залишитись два чемпіони світу – Хедіра і Матюйді. Перший начебто вже попросив керівництво клубу відпустити його цього літа.

19-річний Маттіс де Лігт, який узгодив умови особистого контракту з "б'янконері", складе конкуренцію супердосвідченим К'єлліні та Бонуччі, хоча, не виключено, що Саррі використовуватиме схему з трьома центрбеками. Натомість попереду жодних гучних сюрпризів не очікується – Роналду, Дибала, Бернардескі та Дуглас Коста залишаються, а Манджукіч може піти.

Ман Сіті підписує конкурентів для Зінченка та Фернандінью

Чемпіони Англії не претендують на статус головного хедлайнера трансферного ринку, але два єдині придбання "містян" серйозно загрожують Олександру Зінченку та Фернандінью, які вважаються гравцями основного складу. На місце опорного півзахисника, де виступає бразилець, був підписаний один з лідерів Атлетіко Родріго, а позицію українця, крім Менді, "атакує" іспанець Анхеліньйо.

Родрі – ідеальна заміна Фернандінью. "Новий Бускетс" зробить Сіті сильнішим і наблизить Гвардіолу до тріумфу в ЛЧ

За чутками, Гвардіола також хоче посилити тиск на Кайла Вокера, який без зайвих проблем виграв конкуренцію у слабкого Даніло. Британські ЗМІ повідомляють про інтерес Ман Сіті до правого латераля Ювентуса Жоау Канселу і світового рекордсмена за здобутими трофеями Дані Алвеса.

Ліверпуль відмовчується та робить ставку на чемпіонський склад

Чинний переможець Ліги чемпіонів, як і Ман Сіті, не збирається влаштовувати кадрових революцій, що цілком зрозуміло. Юрген Клопп володіє пристойним складом, який за своїм потенціалом не поступається жодному іншому європейському топ-клубу. Першочергове завдання "червоних" – зберегти власних лідерів, зокрема, Садьйо Мане і Мохамеда Салаха. Сенегалець начебто віддавна перебуває на радарі у мадридського Реала, а єгиптянин, наполягає іспанська преса, має певні розбіжності з німецьким фахівцем.

Наразі Ліверпуль офіційно формив лише один літній трансфер, підписавши маловідомого нідерландського захисника Зеппа ван ден Берга, який приєднається до молодіжки другої команди АПЛ.

Тоттенхем придбав першого гравця за півтора року

Маурісіо Почеттіно може видихнути з полегшенням. "Шпори" не купували три (!) трансферні вікна, "затягнувши паски" через будівництво власного стадіону, та перервали суху серію підписанням хавбека Ліона Танге Ндомбеле. Перехід 22-річного француза, на якого полювали ПСЖ і Реал, обійшовся фіналістам Ліги чемпіонів у рекордні для лондонського клубу 70 млн євро.

Найбільші сумніви викликає Крістіан Еріксен, який марить переїздом у Мадрид, де його трансфер сприймається дуже неоднозначно. Леві вимагає за данця (контракт до літа 2020) абсурдні, на думку "бланкос", 70 млн євро, тоді як Зінедін Зідан віддає перевагу Полю Погба. Майбутнє скандинавського диспетчера ризикує залишатись у невизначеності до останніх днів трансферного вікна та прямо залежить від мильної опери з лідером МЮ в головній ролі. Реал повернеться до кандидатури Еріксена, лише у випадку провалу з французом.

Повільна революція Баварії

Німецький гранд розпочав з оборони, запросивши Лукаса Ернандеса (Атлетіко) та Бенжамена Павара (Штутгарт). Перший покликаний замінити Матса Хуммельса, а другий може стати альтернативою Кімміху, якого Ковач не проти перемістити у центр поля. Однак трансфери чемпіонів світу-2018 були реалізовані ще взимку.

Зараз Баварія зайняла вичікувальну позицію і пильно спостерігає за усім, щоб відбувається навколо... Неймара. Так-так, "ротен" сподіваються, що бразилець таки повернеться до Барселони, а каталонці будуть змушені продати Усмана Дембеле, якого Хьонесс та компанія розглядають у ролі заміни Франку Рібері.

Грандіозне придбання на заміну Роббері, залежність від Неймара, Вернер може вислизнути з рук – все про трансфери Баварії

ПСЖ працює тихо, але продуктивно

Катарські шейхи, схоже, більше не дотримуються тактики "придбати увесь світ – байдуже, за скільки". Перебуваючи під тиском з боку УЄФА після трансферів Неймара та Мбаппе, французький чемпіон поводиться більш раціонально і, що найважливіше, розумно. Про це свідчать, зокрема, підписання двох іспанських хавбеків – Андера Еррери і Пабло Сарабії. Екс-гравець Манчестер Юнайтед дістався парижанам у статусі вільного агента, тоді як його сенсаційний співвітчизник (12 голів і 13 асистів у Ла Лізі) переїхав на Парк де Пренс з Севільї за скромні 20 млн євро. Обоє, звісно, претендують на місце у старті.

Велика проблема ПСЖ – Неймар, який рветься у Каталонію. Якщо бразилець таки виконає довгоочікуваний камбек, то йому доведеться шукати якісну заміну. Основні цілі, Коутінью та Дембеле, перебувають у таборі ворога.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

Лемпард як головна надія Челсі

Найкраща команда Ліги Європи за підсумками сезону 2018/19 втратила свою найбільшу зірку – Едена Азара. На щастя, "пенсіонери", які не можуть підписувати нових гравців через трансферний бан УЄФА, заздалегідь подбали про заміну бельгійцеві. Ще минулої зими Челсі вмовив дортмундську Борусії відпустити американця Пулішіча.

Матео Ковачіч залишається на Стемфорд Брідж, проте фанати "синіх" значно більше радіють від рокіровки на тренерському мостику. До рідного клубу повернувся легендарний Френк Лемпард, який замінив Мауріціо Саррі. 41-річний англієць отримав завдання повернути команду у топ-4, хоча про титули російські власники також не забувають.

Серце Челсі, диспетчер Челсі: як Лемпард може стати Фергюсоном для "синіх"

Барселона витратила на трансфери мільярд євро за 5 років – еліта АПЛ опинилася позаду