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Манчестер Сіті офіційно підписав Родрі

4 липня 14:23 4350 Читать на русском
Манчестер Сіті офіційно підписав Родрі
Родріго Ернандес / Фото ФК Манчестер Сіті

Півзахисник Родріго Ернандес відтепер захищатиме кольори Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті підсилив центральну ланку Родріго Ернандесом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт "містян" із 23-річним іспанцем розрахований на 5 років. Мадридський Атлетіко отримав за свого гравця 70 млн євро.

Родріго Ернандес перебрався до Атлетіко перед сезоном 2018/19 із Вільяреала. У активі півзахисника 46 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 3 м'ячі.

За підсумками минулого сезону АПЛ Манчестер Сіті посів першу сходинку, а також здобув Кубок Англії та Кубок Ліги.

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Англія Трансфери Атлетіко Атлетіко Головне Трансфери Чемпіонату Англії Манчестер Сіті Манчестер Сіті Родріго Ернандес Родріго Ернандес Трансфери Манчестер Сіті
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