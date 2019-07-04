Манчестер Сіті офіційно підписав Родрі

Півзахисник Родріго Ернандес відтепер захищатиме кольори Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті підсилив центральну ланку Родріго Ернандесом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт "містян" із 23-річним іспанцем розрахований на 5 років. Мадридський Атлетіко отримав за свого гравця 70 млн євро.

Родріго Ернандес перебрався до Атлетіко перед сезоном 2018/19 із Вільяреала. У активі півзахисника 46 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 3 м'ячі.

За підсумками минулого сезону АПЛ Манчестер Сіті посів першу сходинку, а також здобув Кубок Англії та Кубок Ліги.

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