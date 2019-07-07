Родрі – ідеальна заміна Фернандінью. "Новий Бускетс" зробить Сіті сильнішим і наблизить Гвардіолу до тріумфу в ЛЧ

Манчестер Сіті трансфером Родрі закрив опорну зону на роки – у команді не залишилося слабких місць. Пеп знову буде головним фаворитом на виграш Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті давно прочісував трансферний ринок у пошуках опорника. Футболіст на позиції "шістки" – наріжний камінь у системі Гвардіоли. Ця роль досі безальтернативно лягала на плечі Фернандінью. Екс-капітан Шахтаря зробив все від себе залежне, щоб задовольнити вимоги Пепа, але йому 34 роки. У минулому сезоні Ферна вперше провів менше 30 матчів у чемпіонаті, а найбільша криза Сіті припала на грудневу травму бразильця. Очевидно, що заміна йому потрібна.

Манчестер Сіті офіційно підписав Родрі

Ілкай Гюндоган не може грати єдиного опорника через слабку роботу без м'яча (до того ж у нього через рік закінчується контракт), а Фабіан Делф недостатньо вправний з м'ячем. Вболівальники Сіті в мережі навіть закликали спробувати на позиції Фернандінью Олександра Зінченка після вдалих матчів українця за збірну. Це, звичайно, не варіант, але ситуація показова – всі розуміли критичність ситуації та шукали різні варіанти.

Гвардіола усвідомлював все краще за будь-кого та активно працював на ринку. Сіті ще взимку 2018-го спробував домовитися з Фредом, потім торгував Жоржінью, а протягом останнього року вів Танге Ндомбеле. Всі бажані опорники поїхали до конкурентів, а на додачу "блакитні" ще й програли боротьбу Барселоні за Френкі де Йонга.

Нарешті мрія Пепа здійснилася – Сіті успішно завершив переговори. За Родрі довелося заплатити рекордну в історії клубу суму – 63 мільйони фунтів. Придбання Ріяда Мареза, яке викликало спершу подив, а потім розчарування, більше не очолюватиме рейтинг. Тепер в топі дійсно необхідний і важливий трансфер на проблемну позицію.

Родрі – 23, і це навіть цікавіший варіант, ніж Фред і Жоржінью. Потенційно це опорник на наступні 7-8 років. Трансфером іспанця "містяни" продовжили планомірне омолодження складу. Коли Гвардіола прийшов у Сіті, половина футболістів команди (11 з 22) мала 30+ років. Зараз все змінилося, у клубі значно більший відсоток гравців у найпродуктивнішому для футболу віці – 22-26 років.

Родрі відповідає вимогам ідеального опорника для системи Гвардіоли. Такий собі "новий Бускетс", як його назвав Хаві. Легендарний хавбек навіть рекомендував Барселоні підписати цього хлопчину на заміну Серхіо. "Він вміє все: відбирати м'ячі, пресингувати, покривати вільні зони. Перед передачами Родрі завжди піднімає голову, це вражає", – розсипався у компліментах Хаві.

"Для мене Бускетс – приклад. Я не бачив, як грає Пеп, але мав можливість стежити за Бускетсом. Звичайно, ми подібні в ігровому плані, але я маю й інші навички", – каже сам Родрі.

Його гру в пас і вміння розпоряджатися м'ячем з піднятою головою відзначали ще у Вільяреалі. У минулому сезоні Прімери 23-річний хавбек увійшов у топ-5 за точністю передач і в топ-6 за кількістю влучних пасів. І тут потрібно враховувати, що він захищав кольори Атлетіко, де сповідують далеко не комбінаційний футбол.

Робота з Дієго Сімеоне допомогла підтягнути оборонні скіли. Родрі – топ-1 за кількістю відборів у Ла Лізі-2018/19. За минулий сезон він солідно додав у роботі без м'яча. Родрі показав не лише свій прогрес, а й здатність позитивно впливати на партнерів по центру поля – він їх розвантажує, перебираючи на себе захисні функції. Рік в Атлетіко збільшив його вартість з 25 мільйонів до 70 та переконав Гвардіолу, що це ідеальний опорник.

Сам Родрі обрав Манчестер Сіті через Пепа. Близький друг Лукас Ернандес запрошував його в Баварію, але хавбек поставив у пріоритет Англію для можливості попрацювати з Гвардіолою. Дитячі тренери Родрі пригадують, що майбутній футболіст був звихнений на тактиці, уважно спостерігав за їхньою роботою, розпитував і постійно вступав у дискусії. Увага Родрі та Пепа до деталей перетворить спільну роботу на постійний прогрес, їхній союз приречений на успіх.

До слова, бажання Родрі розвиватися не обмежується футбольним полем. Під час гри за Вільяреал він вивчав в університеті бізнес-справу. На прес-конференції у Манчестер Сіті хавбек відповідав на запитання англійською (допоміг короткий період у США), що рідкість для іспанців, які вперше переходять в іноземний клуб.

З Родрі "містяни" зможуть замахнутися на перемогу в Лізі чемпіонів. Це той останній елемент, якого бракувало. Гвардіола вилітав з Європи через спроби "вигадати велосипед", адже коуч не був впевнений у надійності свого півзахисту в рамках стандартної схеми. При всіх своїх чеснотах, Фернандінью вразливий до високого пресингу. На стадіях плей-офф ЛЧ Пеп не хотів ризикувати та просто сподіватися на те, що суперник не скористається слабкістю Ферни. Тут вага помилки занадто висока.

У чвертьфіналі ЛЧ-2017/18 Сіті поставив додаткового гравця в центр поля – Ліверпуль розбив задум і за пів години вирішив долю протистояння. У чвертьфіналі минулого сезону тренерський штаб поставив ще одного опорника в пару до Ферни та зіграв за незвичною схемою 4-2-3-1, максимально засушивши гру – Тоттенхем здобув домашню перемогу.

Родрі немає таких проблем, як у Фернандінью. З ним Пепу не доведеться щось вигадувати в Лізі чемпіонів при зустрічі з першим серйозним суперником у плей-офф – ставка на свій звичний футбол (який з мінімальними збоями працює в АПЛ) вже не буде ризикованою.

Ліверпуль роками шукав хорошого центрбека, а київський фінал ЛЧ програв через воротаря. Протягом 2018-го року мерсисайдці закрили обидві проблемні зони Ван Дейком і Аліссоном, а у 2019-му завоювали європейську корону. Тепер останній гвинтик у свій механізм закрутив Манчестер Сіті – Гвардіола має все, щоб виграти Лігу чемпіонів.

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