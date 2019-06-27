Ліверпуль офіційно підписав 17-річного новачка

Ліверпуль підписав контракт з гравцем нідерландського Зволле Сеппом Ван ден Бергом

17-річний Ван ден Берг підписав довгостроковий контракт з Ліверпулем, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Це просто дивовижне відчуття. Для мене це найбільший клуб у світі, і це моя мрія – опинитись тут. Я дуже схвильований. Я бачив, як гравці з Академії стали гравцями основної команди.

Звичайно, Юрген Клопп – чудова людина, і він є однією з причин, чому я прийшов сюди. Я думаю, що це найкраще місце для мого розвитку. Сподіваюсь, я зможу зіграти багато матчів за Ліверпуль", – поділився Ван ден Берг в коментарі.

У сезоні 2018/19 Ван ден Берг відіграв 15 матчів за Зволле, допомігши команді посісти 13 місце в чемпіонаті.

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