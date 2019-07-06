Серце Челсі, диспетчер Челсі: як Лемпард може стати Фергюсоном для "синіх"

Лондонський Челсі після епохи італійських тренерів вдався до рішучого кроку і запросив на тренерський місток свою легенду – Френка Лемпарда. Колишній півзахисник не має великого досвіду роботи тренером, проте здатен побудувати цілу епоху. "Футбол 24" розповідає, як це призначення може позитивно вплинути на Челсі.

4 липня футбольний світ сколихнула новина про те, що Френк Лемпард повертається у Челсі у статусі головного тренера. Керівництво зробило вкрай несподіваний крок, не запрошуючи іменитого наставника, якими були Антоніо Конте та Мауріціо Саррі. Колишній півзахисник "синіх" майже вивів Дербі в АПЛ і вибив Манчестер Юнайтед із Кубка ліги, але це не переконало скептиків.

Френка вважають занадто недосвідченим для топ-клубу, який отримав трансферний бан від ФІФА і продав Едена Азара у мадридський Реал. Челсі пророкують повторення сезону 2015/16, але є низка причин, з яких це призначення варто вважати правильним на довготривалу перспективу.

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Абсолютний авторитет

Антоніо Конте та Мауріціо Саррі запам’ятались великою кількістю конфліктів з керівництвом та футболістами, про що не цурались казати публічно. Гравці не сприймали їхні методи роботи та максимально тиснули на керівництво, щоб "злити" наставників.

Дивлячись на Челсі останніх сезонів, видно неозброєним оком, що команді потрібен справжній авторитет. На думку спадає лише одне ім’я – Френк Лемпард. Він – легенда цього клубу, один з найкращих футболістів своєї епохи, а тому його поважатимуть більше за інших. Це людина, яка змусить грати за емблему Челсі.

Френк зможе використовувати свій статус на Стемфорд Брідж, як Зінедін Зідан це робить у Реалі. До нього завжди будуть прислухатись і задовольнятимуть його потреби. Він може стати тим, хто встановить баланс між керівництвом та футболістами, і другі не будуть залазити на голови перших.

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Саме після розмови з легендарною "вісімкою" контракт продовжив Рубен Лофтус-Чік, також близький до цього Каллум Хадсон-Одой, який ще навесні був однією ногою у Баварії. Це не обіцянки Саррі про велику кількість ігрового часу, а потім можливість вийти на поле лише в кубкових турнірах. Лемпарда бачать, як чесну людину, яка стримає своє слово, а тому йому повірили та залишились.

Робота з молоддю і створення свого "Класу 92"

Цього літа, можливо, через трансферний бан, керівництво Челсі згадало, що має власну академію, і поставило Лемпарду умову – працювати з гравцями молодіжних команд. Асистенти Френка, Джоді Морріс та Джо Едвардс, раніше працювали саме з юнацькими складами, для них ця галузь не чужа. Лемпард узгоджуватиме час тренувань із наставниками молодіжних команд, аби тренерський штаб основи зміг відвідувати заняття академії та відбирати для себе найкращих гравців.

За схожою моделлю колись працював Сер Алекс Фергюсон. Шотландець налагодив механізм роботи основної та молодіжних команд Манчестер Юнайтед, у результаті чого отримав легендарне покоління "Клас 92". Раян Гіггз, Пол Скоулз, Девід Бекхем, брати Невілли, Нікі Батт – ці імена прогриміли на увесь світ. І за них "червоні дияволи" не сплачували шалені гроші, вони були продуктами власного виробництва.

Зважаючи на два поспіль виходи Челсі U-19 до фіналу Юнацької ліги УЄФА і велику кількість вихованців "синіх" у молодіжних збірних Англії (на Євро-2019 U-21 було одразу 6 вихованців академії Челсі), на передсезонний збір Лемпард взяв із собою одразу 11 футболістів молодіжного складу. Не усі будуть використовуватись протягом офіційного сезону, але це жирний натяк для юнаків, що вони отримають свій шанс.

Атакувальний футбол, але не "Сарріболл"

Під час першої прес-конференції у статусі головного тренера Челсі Лемпард "підколов" свого попередника Мауріціо Саррі та натякнув, що поверне Н’Голо Канте на його рідну позицію опорника. Для заміни Едена Азара на лівій бровці є Каллум Хадсон-Одой та Крістіан Пулішіч, причому обидва – універсали. Френк також може використати їх на позиції “десятки”, а Каллум може зіграти ще й праворуч. У майбутньому місце під нападником має зайняти "новий Лемпард" Мейсон Маунт.

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По-справжньому розумним кроком стане повернення Теммі Абрахама, який у минулому сезоні наколотив 26 голів у Чеміоншипі за Астон Віллу і допоміг команді з Бірмінгема піднятись у класі. Наразі "віллани", де працює вірний товариш Лемпарда Джон Террі, хоче викупити талановитого англійця, але після продажу Морати та заборони на трансфери цей крок буде вкрай нерозумним. Жиру, як "стовп", підходить під модель 4-2-3-1, яку так любить Френк, але Теммі значно краще діє з глибини поля.

За місце основного центрального захисника побореться Фікайо Томорі. Футболіст вже має досвід гри в АПЛ у складі Брайтона. Але загалом лінія захисту має залишитись незмінною.

Лемпард не буде грати у затяжні комбінації, як це робив Саррі. Дербі у минулому сезоні діяв мобільніше, активно використовував фланги. Команда гратиме більш адаптовано до англійських реалій, але від цього може не втратити в ефективності. Лемпард, на відміну від італійця, не боїться ризикувати змінити тактику.

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Застереження для фанів Челсі

Прихід Лемпарда – ставка на довготривалу перспективу для побудови бойової команди, яка буде використовувати своїх гравців. Але треба розуміти, що успіх навряд чи буде моментальним. Фергюсон далеко не одразу почав запалювати в АПЛ та Лізі чемпіонів.

Також свою роль зіграє відхід Едена Азара. Попри те, що у "синіх" є гравці, які мають потенціал його замінити, не треба забувати, що бельгієць був лідером на полі та у роздягальні довгі роки, а тому певний період це буде відчуватись. У схожу ситуацію минулого року потрапив мадридський Реал, коли пішов Кріштіану Роналду.

Зміна принципу роботи клубу є болючим періодом, а тому не варто очікувати тріумфального повернення Лемпарда на Стемфорд Брідж вже у перший сезон. Це має розуміти, перш за все, вічно нетерпляче керівництво "синіх" на чолі з Абрамовичем та Грановською, також це мають розуміти й вболівальники.

Френк Лемпард – ризиковане, але все ж своєчасне призначення. Челсі втомився від постійних змін на тренерському містку, а молоді таланти не вірять у свій шанс, тому клубу необхідна людина, яка зможе з’єднати все навколо себе та використати свій авторитет для створення загального балансу. Челсі має зійти зі шляху "результат тут і зараз", а просто потерпіти певний проміжок часу для налагодження нового механізму.