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Грізманн офіційно перейшов у Барселону

16:17 2241 Читать на русском
Грізманн офіційно перейшов у Барселону
Антуан Грізманн / Фото AS

Барселона підтвердила трансфер лідера мадридського Атлетіко Антуана Грізманна.

Чемпіон світу перебрався на Камп Ноу, повідомляє офіційний сайт Барселони.

Атлетіко отримав від Барси за свого основного форварда 120 млн євро. Контракт 28-річного француза з новим клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

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Угода передбачає клаусулу гравця у розмірі 800 млн євро.

Нагадаємо, Антуан перебрався до табору "матрацників" з Реал Сосьєдада в 2014-му. В минулому сезоні Ла Ліги Грізманн провів 37 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 10-ма асистами.

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