Тоттенхем підписав Ндомбеле

Півзахисник Ліона Танге Ндомбеле став гравцем Тоттенхема.

Тоттенхем на своєму офіційному сайті повідомив про підписання півзахисника Танге Ндомбеле. Контракт розрахований на 5 років. За інформацією Sky Sports, "шпори" заплатили Ліону 65 млн фунтів.

Тоттенхем здійснив перший трансфер за півтора року

Попередні 2 сезони хавбек провів в ліонському Олімпіку, де став одним із лідерів команди Бруно Женезіо та допоміг "ткачам" двічі здобути "бронзу" Ліги 1, а також вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вперше за 7 років.

Разом із Джеком Кларком для Тоттенхема це перші трансфери за півтора роки.

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