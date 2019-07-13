Барселона витратила на трансфери мільярд євро за 5 років – еліта АПЛ опинилася позаду

Перехід Антуана Грізманна з мадридського Атлетіко дозволив іспанській Барселоні стати лідером серед клубів Європи за витратами на трансфери за останні 5 років.

Після трансферу чемпіона світу витрати "блаугранас" на купівлю гравців із літа 2014 року перевищили 1 млрд євро, повідомляє Voetbal International.

Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні

Каталонці перевершили за видатками на трансфери Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Челсі. Щоправда, в клубів із Манчестера значно гірший баланс, ніж у Барселони, яка віддала за Грізманна 120 млн євро. Він став п'ятим після Луїса Суареса, Філіппе Коутінью, Усмана Дембеле та Френкі де Йонга гравцем від середина 2014-го, за якого Барса заплатила не менше 60 млн.

Цього літа чемпіон Іспанії вже витратив на трансфери 233 млн у євровалюті, що значно більше, ніж торішні 129 млн. Тоді найдорожчим новачком став Малком (41 млн), далі йде Ленгле (36 млн) і Артур (31 млн). Сама Барселона в цей же період зібрала 100 мільйонів на продажі гравців. Для прикладу, Яспер Сіллессен переїхав до Валенсії за 35 млн євро, а Андре Гомеш і Пако Алькасер були остаточно продані Евертону та Борусії Д відповідно. Однак, трансферне літо для Барселони, ймовірно, ще не завершилося. Іспанські та французькі ЗМІ продовжують сватати на Камп Ноу форварда ПСЖ Неймара...